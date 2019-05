Modellező verseny Kanizsán: Harmadik hely is lett

Modellező Európa Liga-versenyt rendeztek a Csónakázó-tó víztükrén, és a kelet-európai kontingensből érkeztek szép számmal versenyzők.

Az első nap az előfutamoké volt a mezőny részére, melyre a magyarokon kívül osztrákok, románok, szlovákok és szlovénok is érkeztek. A résztvevők mintegy 65 hajót bocsátottak vízre. A házigazda Canissa Modellező Sport­egyesület részéről is értek el jegyzett eredményeket, Kövér János a 15 köbcentimétereseknél harmadik lett, Lekszikov Zsolt ugyanitt hatodikként zárt. A 27 kcm-esek között Boti Ferenc is egy hatodik helyet zsebelhetett be.

– Az IMBRA szövetségének első kelet-európai fordulóját rendezték az idén nálunk – mondta el Lekszikov Zsolt. – Ebben, az úgynevezett Európa Ligában lesz még lengyel, szlovén és bolgár forduló is, hogy aztán a mezőny még egyszer visszatérjen Magyarországra. A kanizsai futamra nem panaszkodhatunk, jó és színvonalas versengést produkáltak a résztvevők. Próbálunk persze idővel majd javítani, hogy a 3,5, 7,5, 15 és 25 kcm-ben is mind jobban menjünk legközelebb.