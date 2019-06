Már Egerszegen készül a női kéziválogatott

A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap fölényes, 41-23-as győzelmet aratott Grazban Ausztria ellen világbajnoki selejtezőn, amelynek a visszavágóját szerdán (18.00) Zalaegerszegen rendezik meg. A Kim Rasmussen szövetségi kapitány vezette magyar válogatott hétfőtől már Zalában készül a szerdai találkozóra.

A Grazban lejátszott mérkőzésen gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutás kérdését női együttesünk, de persze biztosan kijelenteni mindezt majd csak a szerdai egerszegi visszavágó után lehet. Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttesében a keret legfiatalabb tagja, a 19 éves Márton Gréta is megszerezte első felnőttválogatottbeli gólját. A találkozó végére 18 gólra hízott a magyar előny – az osztrák válogatottnak a Zalában élő Gódor Mihály a másodedzője –, így a csapat nyugodtan készülhet a szerdai, 18 órakor kezdődő zalaegerszegi visszavágóra. A párharc győztese kijut az év végi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A szerdai találkozó szünetében a Magyar Kézilabda Szövetség vezetői köszönteni fogják a mérkőzésre díszvendégként meghívott Gódorné Nagy Mariannt, Csatáné Balogh Beatrixot és Mátyás Augusztát. Ők mindannyian olimpiai érmesek, Zala megyében élnek és edzősködnek.

Rajtuk kívül Zala megye szülötte és olimpiai vagy világbajnoki érmes még Berzsenyi Mária, Siti Bea (ő jelenleg is Kim Rasmussen segítője a válogatottnál), Lelkesné Tomann Rozália, Németh Helga, Tóth Tímea és Siti Eszter is.

A szerdán köszöntendő olimpiai érmeseinket a sportág legjobbjai közt tartják számon. Gódorné Nagy Mariann ma Lentiben edzősködik, 281-szeres magyar válogatottként a rekorder. Ötször volt az év játékosa hazánkban, BEK-győztes, világválogatott, olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst- és bronzérmes. A XX. század második legjobb magyar játékosává választották. Csatáné Balogh Beatrix az Egerszegi KK női csapatának az edzője, 170 válogatott meccsén 503 gólt lőtt. Bajnokok Ligája-győztes, magyar gólkirály, és volt az év játékosa. Olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki bronzérmes. Mátyás Auguszta Nagykanizsán edzősködik, 38 válogatott meccsén 108 gólt szerzett. Olimpiai bronzérmes, magyar rekorderként ötszörös magyar gólkirály.

Rajtuk kívül még egy világbajnokot is köszöntenek az MKSZ vezetői a válogatottmeccs szünetében. Nevezetesen az idén 80. születésnapját ünneplő Gurics Györgyné Pásztor Erzsébetet, az 1965-ben világbajnoki címet szerző magyar válogatott hálóőrét.

Szerdán tehát Zalaegerszegen nemcsak a pályán, hanem a lelátón is helyet foglalnak majd klasszis kézilabdázóink közül néhányan.

Női válogatottunk a vasárnapi találkozó után azonnal autóbuszra ült, és az éjszakát már Zalacsányban töltötte, ahol a szerdai mérkőzésig is tartózkodik, Zalaegerszegre csak edzésre utaznak át a lányok, akik ma is a Zalakerámia Sportcsarnokban gyakorolnak. A mérkőzésre már nem lehet jegyet kapni, hiszen valamennyi belépő elővételben elkelt, így telt ház lesz szerdán a sportcsarnokban.