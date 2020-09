Major Veronika keveset versenyzett, de így is klassziseredményt lőtt

A szakmában is felkapták a fejüket Major Veronika eredményére, hiszen a Keszthelyi BEFAG LK olimpiai kvótás sportpisztolyosa a vasárnapi országos sportlövőbajnokságon az alapversenyben 591 kört ért el, ami nemzetközi viszonylatban is (főleg a hölgyeknél) kimagasló eredménynek számít. A Balaton-partiak kiválósága a döntőben is nyert, így magyar bajnokként tért haza idei harmadik versenyéről.

A koronavírus-járvány miatt az idén a sportlövőknél is alig rendeztek versenyt, az élet azonban nem állt meg, így Major Veronika is inkább csak készült… Ha nincs a leállás, akkor most már mint olimpikont kérdezhetnénk, s hogy mi lett volna Tokióban… Nos, ezt nem tudhatjuk, csak azt, hogy az olimpiát elhalasztották, és jövő nyáron rendezik. Ha nem jön semmi közbe, akkor Major Veronika is ott lesz.

Mert ott kell lennie, és a mostani eredménye is azt mutatja, bármikor képes klasszisteljesítményre. Igaz, hogy legjobbjától, az 594 körtől elmaradt (ami nem mellékesen megegyezik a világcsúccsal is), de ezen bánkódik a legkevésbé.

– Teljes mértékben elégedett vagyok, s hiába nem voltak versenyek és edzőtáborok sem olyan számban, mint azt terveztük, a felkészülésem jól sikerült – hallottuk Major Veronikától, akit mostani eredménye kapcsán kerestünk meg. – Az idén a tavaszi online versenyek mellett mindössze két viadalon vettem részt: egy augusztusi pécsi verseny és a Budapest Open előzte meg az országos bajnokságot. Az ötszázkilencvenegy kör azt mutatja, hogy jó úton járok. A döntőben – önmagamhoz képest – kicsit hullámzóbb volt a teljesítményem, de ez betudható annak is, hogy az idén előzőleg csak két éles versenyen indultam.

A bajnoknő elárulta, hogy most két hét pihenő következik számára, de csak azért, hogy kissé feltöltődjön. Továbbra is a Gyenesdiás–Keszthely–Budapest-„háromszögben” zajlik majd a felkészülése. Most előtérbe kerül a légpisztoly, amelyben szintén van olimpiai kvótája.

– Sűrű lesz a program, ezért is jön jól egy kis pihenés – jegyezte meg. – Elkezdjük a 10 méteres számra a felkészülést, s ha minden rendben megy, akkor a novemberi Hungarian Openen jó mezőny is összejöhet, de persze ez majd attól is függ, hogy mennyi külföldi versenyző tud eljönni.