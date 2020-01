Ismét munkába áll a ZTE FC együttese

Pénteken találkozik újra a téli pihenőjét követően a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, hogy megkezdje felkészülését a tavaszra, ami mindössze három hét lesz.

A korábbi alapozásokról tehát szó sem lehet, a bajnokság új lebonyolítási rendszere ezt már nem teszi lehetővé. A ZTE FC csapata pénteken munkába áll, ám igazából hétfőtől kezdi meg abban a ritmusban az edzéseit, ami ahhoz szükséges, hogy a január 25-i hazai rajtra ismét megfelelő állapotba kerüljön a társaság.

A téli szünetben ­egyelőre nem jelentett be változást a ZTE FC, csupán annyit, amit mi is megírtunk, hogy a Lendva (szlovén II. osztály) együttesétől várnak három játékost, akik elkezdik az edzéseket dr. Dobos Barna vezetőedző együttesével. Hivatalosan eddig nem jelentett be távozókat az NB I 11. helyén tanyázó egerszegi klub, de persze szinte biztos, hogy lesz változás a keretben.

Ami egyelőre biztos, hogy a rövidke felkészülés alatt három edzőmérkőzést vív a ZTE FC. Jövő szombaton, január 11-én az ősszel még a BL-ben szereplő Dinamo Zagreb fogadja az egerszegieket, majd január 15-én a szlovén I. ligás NK Mura csapata lesz az ellenfél, ám egyelőre nem tisztázott még a helyszín. Január 18-án viszont biztosan Egerszegen játszik a ZTE FC a horvát élvonalbeli Slaven Belupo csapatával és máris itt lesz a rajt (január 25.) a Diósgyőr ellen.