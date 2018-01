Húsz csapattal indul a műfüves bajnokság

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága az idén is megrendezi a megyei bajnokságban szereplő együttesek számára a Téli Műfüves Bajnokságot. A küzdelmek a hét végén kezdődnek.

Méghozzá három csoportban és összesen 20 csapattal. A zalaegerszegi I. csoportot a megyei I. osztályúak (Semjénháza, Creaton-Lenti TE, Lets Do It Technoroll Teskánd, Gellénháza, Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák, Zalalövő, Kaposi International Transport Csács-NSE, Vasvár), az egerszegi II. csoportot (Police-Ola, Becsvölgye, Zalaszentiván, Páterdomb, Zalaware-Botfa, Andráshida SC), a Hévízi-csoportot (Alsópáhok, Zalacsány, Nagykapornak, Türje, Flebibil-Top Zalakomár, Hévíz II) zömében megyei II-es csapatok alkotják. Egy Vas megyei együttes is nevezett, hiszen a Vasvár (melyet a Pókaszepetkről az ősz végén távozott Lepár Attila edző irányít) is részese a küzdelmeknek.

Az egerszegi I. csoportban a nyolc csapat két csoportban szerepel, majd az 1-2. helyezettek (és a 3-4. helyezettek is) újabb csoportot alkotva még két találkozót játszanak. A másik két csoportban 6-6 együttes vesz részt, melyek körmérkőzéseket vívnak. A küzdelmek a hét végén kezdődnek és február 17-18-án zárulnak.