Göcsej Kupa: a ZTE KK második lett

Körmendi sikerrel ért véget vasárnap este a megyeszékhelyen az 51. Forest Hungary Kosárlabda Göcsej Kupa. A mezőnyt alkotó három férficsapat közül a ZTE KK végzett a 2., a Sopron pedig a 3. helyen.

A Göcsej Kupa – melyen a koronavírus-járvány miatt a nézőknek szigorú rendszabályokat kellett betartaniuk, így például mindenkinek maszkot kellett viselnie a lelátón – pénteken zalai sikerrel rajtolt (ZTE KK–Sopron 99-85), a második napon pedig vérbeli rangadóval folytatódott. Elvégre egy ZTE–Körmend-mérkőzés mindig felfokozott érzelmeket vált ki a szurkolókból.

Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 87-99 (21-23, 26-14, 16-20, 21-27, 3-15)

Zalakerámia Sportcsarnok, 600 néző. Jv: Praksch, Horváth, Téczely.

ZTE KK: Simó, Delas 23/6, Vuko 15/6, Szabó 9/3, Glenn 11. Csere: Simon 8/3, Plézer 5, Bonifert 6, Völgyi 4, Polster, Antóni 6/6. Vezetőedző: Ante Nazor.

Körmend: Thames 24/9, Oroszi, Mócsán 4/3, Durázi 11/9, Taylor 26. Csere: Ferenc 16/9, Takács, Mosely 16, Tóth, Williams, Németh 2. Vezetőedző: Ziga Mravljak.

A feldobás előtt két tehetséges fiatal kosarast díjaztak. A dr. Katona György alapította női elismerést a Kanizsai Vadmacskák játékosa, Szórád Anna vehette át az elmúlt szezonban nyújtott teljesítményéért Szücs Józseftől, a ZTE KK egykori kiválóságától. A fiúk közül Tóth Barnabásnak, a ZTE KK fiataljának ítélték oda a Zsíros Tibor díjat, ő azonban betegsége miatt nem lehetett jelen a csarnokban.

A nyugat-magyarországi rangadó első negyedben a vasiak domináltak, kemény védekezésükkel nem tudtak mit kezdeni a hazaiak. Légiósai kosaraival már hat ponttal is vezetett a Körmend, de a játékrész végére elolvadt az előnye. A második negyedben nagyot fordult a világ: a ZTE jó védekezésének és pontos támadásainak köszönhetően szinte állva hagyta ellenfelét (46-30). Ám a végén elég volt egy kis kihagyás és közelebb zárkózott a Körmend (47-37).

A nagyszünet után két pontra visszajött a vasi alakulat, de a hajrában Glenn és Plézer kosaraival még tartotta előnyét a ZTE (63-57). A záró negyedben már érezni lehetett a párosítás különleges presztízsét is. Néhány játékvezetői ítélet borzolta az idegeket, Szabó heves reklamálása okán a kiállítás sorsára is jutott. Csapatkapitánya kiválása után is keményen küzdött a ZTE és lőtávolon kívül tartotta ellenfelét. Ám a Körmend jól hajrázott és izgalmas végjátékban hosszabbításra mentett (84-84). A ráadásban pedig már fölényben játszott és megérdemelten nyert a vasi alakulat.

Vasárnap az Egis Körmend–Sopron KC 88-79 találkozó döntötte el a Göcsej Kupa sorsát. A meccset a vasiak nyerték meg 88-79-re, így ők végeztek az élen, a ZTE KK, illetve a Sopron előtt.

Az eredményhirdetésen a torna legjobb játékosának járó Recska László díjat Tonko Vuko (ZTE) vehette át. A legjobb középjátékosnak felajánlott Polster Péter díj Travis Tayloré (Körmend) lett. Az irányítók közül a szintén körmendi Xavier Thamest látták a legjobbnak a szervezők, míg a kupa legeredményesebb játékosának 42 pontjával a soproni Bernard Thompson bizonyult.

– Sok munkánk van még, nem igazán vagyok elégedett, de szeretem ezt a csapatot – értékelt Ante Nazor, a ZTE KK trénere. – A két nap alatt két nagyon nehéz ellenféllel játszottunk. Jó volt látni, hogy volt energia a csapatban és tudtunk küzdeni. Láttam fejlődést, de bizonyos dolgokat ki kell javítanunk a bajnokság kezdetéig, például a védekezésünkön még mindenképp van mit csiszolni. Türelemre és időre van szükségünk, de biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek javulni a fiúk.