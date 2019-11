Danicser Anita minden álma valóra vált az erőemelő-vb-n

Szlovákiá­ban, Nové Zámky városában rendezték meg az erőemelők GPC-világbajnokságát, melyen Danicser Anita RAW felhúzásban világcsúccsal lett aranyérmes.

Nem mondhatnánk, hogy váratlan volt ez a siker. Egyrészt reményt keltőek voltak a versenyző korábbi eredményei a szezonban (masters magyar bajnoki cím súlyemelésben és felhúzásban is, majd utóbbiban Európa-bajnoki győzelem), illetve azzal a céllal utazott Szlovákiába, hogy győz a vb-n és rekorddal teszi ezt.

– Kemény felkészülés után indultunk útnak Nagykanizsáról, a három és fél órás utazás a korábbiakhoz képest már igazán semmiség volt – mesélte Danicser Anita. – A helyszínen kiváló körülmények és hatalmas verseny várt: 33 országból 1084 induló gyűlt össze. A legtöbben Európából érkeztek, de például argentin, kanadai, új-zélandi, tunéziai emelők is rajthoz álltak, sőt az Egyesült Államokat is képviselte négy sportoló. A magyar volt a legnépesebb küldöttség, 209 emelővel.

A megérkezés után az adminisztráció és pihenés következett, majd felvirradt a verseny napja.

– Remek körülmények vártak minket, a bemelegítőterem is minden igényt kielégítő volt – folytatta a kanizsai versenyző, aki a 40 éves kategória 110 kilogrammos súlycsoportjában állt rajthoz. – Remek volt a hangulat is, masters csajok együtt melegítettünk és biztattuk egymást. A versenyt 150 kg-on kezdtem meg, és a jól sikerült gyakorlatom mindhárom bíró megadta. Hasonló volt a helyzet másodjára is, amikor 160 kilogrammot emeltem, és ez már új világcsúcsot jelentett a súlycsoportban. Harmadjára pedig szintén 3 lámpás gyakorlat sikerült, 165 kg-mal. Miután csúcsot állítottam fel, emelhettem volna még egyet, de a 167,5 kilót meghagytam a következő szezonra. Ha minden jól megy, talán még a 170-es határt is elérhetem a közeljövőben.

A kanizsai versenyző felkészülését továbbra is bátyja, Danicser Ferenc segíti. Jövőre szeretné megmutatni a tudását nemzetközi súlyemelő versenyen is, ám ehhez ki kell hevernie azt a versenyen szerzett húzódást is, ami a szakításban hátráltatja.