Damina László: Ezt a meccset megnyertük, ahogy kell

Nem akármilyen bravúrt vitt véghez a Hévíz SK NB III-as labdarúgó­csapata, amely vasárnap 1-0-ra legyőzte a Nyugati csoport listavezetőjét, az Érd együttesét. A két csapat között 15 helyezés és 27 pont volt a különbség – nem a Hévíz javára…

A múlt héten, amikor hivatalosan véget ért az őszi szezon, rövid értékelést kértünk a Nyugati csoportban szereplő zalai együttesek szakvezetői­től, és akkor Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője úgy fogalmazott: együttese csak az utolsó öt mérkőzésre „érkezett meg” az NB III-ba. Utolsó helyezettként várta a Hévíz az előre hozott két tavaszi találkozóját, s mindjárt az éllovas Érd következett vasárnap idehaza.

Török Milán a 45. másodpercben belőtte a Hévíz gólját, mint később kiderült, a mindent eldöntő találatot. Damina Lászlót arról kérdeztük: mekkora győzelemnek tartja ezt a sikert, mellyel a Hévíz elmozdult az utolsó helyről is.

– Hogy mekkora siker ez? Nagy és megérdemelt! – kezdte a szakvezető. – Az első boldogság, hogy sikerült véghez vinnünk azt, amit elterveztünk, és a győzelem ünneplése közepette talán felmerül az emberben, hogy szerencséje is volt, de… Az éjjel még egyszer megnéztem a mérkőzés felvételét. Azt láttam, hogy ezt a meccset mi megnyertük, ahogy azt kell! Volt még 1-0 után is egy gólunk, amit nem adtak meg, pedig a kapus a gólvonalon túlról rúgott ki egy labdát.

– Ez a siker újabb bizonyíték, hogy a csapatnak helye van az NB III-as mezőnyben?

– Lehet így is fogalmazni. Megvertük az éllovast, és a másik két dobogóstól is szoros meccsen kaptunk ki. Most a korai gól után felmerülhetett, hogy milyen sok idő van még. A csapat viszont fokozatosan erősödött bele a mérkőzésbe, harcossággal és egymást segítve. Mondhatjuk, hogy az utolsó szalmaszál volt ez, de megragadtuk, és közelebb kerültünk az előttünk állókhoz.

– A hétvégén Bicskén zárják az évet.

– Igen és pontért, pontokért megyünk. Nekünk az a meccs is a menekülés a győzelembe kategória, hiszen a megszerzett 12 pont is még kevés.

A Nyugati csoport rang­adóján a Nagykanizsa csapata 2-0-ra kikapott a Lipót vendégeként, a kanizsaiak egy helyet hátracsúsztak, de így is az ötödik helyen állnak.