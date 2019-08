Az elhalasztott ZTE FC–Ferencváros sorsáról az MLSZ hoz végleges döntést

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata a hétvégén nem játszott bajnokit, de nem maradtak mérkőzés nélkül, ugyanis az egyesült arab emírségekbeli Al Ain FC vendégeskedett a ZTE-stadionban.

Szombaton az egyesült arab emírségekbeli Al Ain FC volt a vendég a ZTE-stadionban – zárt kapuk mögött.

ZTE FC–Al Ain FC 1-0 (1-0)

ZTE: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Kocsis, Mitrovic – Babati, Grumic, Barczi – Radó. Csereként játszott: Szemerédi, Bedi, Gergényi, Szépe, Ikoba, Meshack, Bobál, Hudák, Holodiuk.

Gólszerző: Grumic (10.).

Az egerszegi csapatba visszatért Bolla Bendegúz, aki két hete, a szintén emírségekbeli Kalba ellen szenvedett agyrázkódást. A Dzsudzsák Balázst foglalkoztató vendégek ellen Szépe orrcsontrepedést szenvedett (ezúttal ő is visszatért), a találkozó pedig vihar miatt félbe is szakadt – szerencsére a szombati találkozó sokkal nyugodtabb körülmények közt telt. A forróságban a ZTE gyorsan betalált: Grumic lőtte a gólt Babati centerezése után. Az egerszegieknél mindenki lehetőséget kapott, s ami a legfontosabb: mindenki ép bőrrel megúszta a meccset…

A ZTE FC szombaton (17 óra) Debrecenben vendégszerepel, a találkozót a televízió is közvetíti. És még egy információ: a most szombatról a vendégek Bajnokok Ligája-selejtezős szereplése miatt elhalasztott ZTE FC–Ferencváros találkozót a felek szeretnék szeptember 21-én pótolni. Azon a hétvégén nem rendeznek NB I-es fordulót, így a pótolandó találkozót szombaton rendezhetnék meg, ami a szurkolóknak is ideálisabb lenne. Az új időpontról az MLSZ hoz végleges döntést.