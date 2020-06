Az egerszegieknél lesznek változások, hiszen most jön az erőltetett menet

Kedden az első három mérkőzést már megrendeztek a labdarúgó NB I. 28. fordulójából, a többi szerdán következik. Közte 16.55 órától a Diósgyőr–ZTE FC-összecsapás. Az egerszegiek „lendületből” érkeznek Miskolcra, hiszen öt meccs óta veretlenek, legutóbbi három fellépésük alkalmával pedig nyertek.

Maradva a legutóbbi öt meccs­nél: a ZTE FC 13 pontot gyűjtött 14-2-es a gólkülönbség mellett, ami nem rossz. De a DVTK sem tétlenkedik, ugyanebben az időszakban 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség volt a mérlege, miután vasárnap kikapott az FTC otthonában. Az újrakezdett bajnokságban a diósgyőriek ezenkívül legyőzték a Mezőkövesdet, a ZTE FC pedig a kaposvári (6-0) és a Puskás elleni sikeren (2-0) van túl.

A ZTE FC menekül a ki­esés elől, 3 pontra meglógott a 11. pozíciótól, s ezt tartani is szeretné. A szerdai, idegenbeli fellépés után szombaton érkezik a Paks, ami igazi kiesési rang­adónak ígérkezik. Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője szerint nincs fontossági sorrend a meccsek között.

– A szerdai a következő találkozó, és nem gondolkodunk másban – szögezte le a szakvezető. – Ha abból indulunk ki, hogy a csapatunk nyert már idegenben erősebb csapatok ellen is, akkor nem gondolnám, hogy ne lenne most is esélye. A csapatban lesz pár változtatás, ugyanis sorozatban következnek mostantól a meccsek, és erre is tekintettel kell lenni. A keretünk alkalmas arra, hogy akárki száll be, ütőképes marad a gárda.

Újabb sérült nincs, ez pozitív, sőt Márton Gábor azt is megemlítette, hogy a Paks ellen akár két játékos is visszatérhet a jelenlegi sérültek (Katelaris, McWoods, Stieber, Barczi, Hegedüs O.) közül. A ZTE FC szempontjából biztató, hogy a pillanatnyi forma alapján kis túlzással bárki képes lehet betalálni az ellenfél kapujába, lásd a vasárnapi meccset, amikor a két Bobál döntött. Ők ketten ráadásul egymást váltották a pályán, és Márton Gábornál rá is kérdeztünk: tudatos volt-e a csere?

– Minden csere tudatos, valamit el akarunk érni vele, de az speciális helyzet, hogy Bobál Gergely helyére testvére, Dávid áll, aki aztán gólt szerez – mondta a tréner. – Örülök, hogy a gól benne van több játékosban, nem egy- vagy kétemberes csapat vagyunk. Remélem, Diósgyőrben is az eddig látott arcát mutatja a csapat. Nem lesz könnyű meccs nekünk, de remélem, hogy nekik sem.

A DVTK-tól kiesik az öt sárgás Rui Pedro, amit nem biztos, hogy bánnak az egerszegiek, de a diósgyőri keretben azért még vannak más ügyes játékosok is. A ZTE FC-nél pedig nem véletlenül voltak bosszúsak, amikor Matija Katanec sárga lapot kapott a Puskás ellen. Az asszisztens jelezte, hogy rövid ápolása után visszatérhet a pályára, de a játékvezető szerint ő még nem adott engedélyt erre. Mindenesetre a jelzés nem volt egyértelmű, Katanec pedig most a 4. sárgánál tart, ami ebben a feszített menetben egyáltalán nem mindegy.

S még valami. A sajtóban felröppent, hogy Radó Andrást máris keresik (az NB II.-es Vasast említik), hiszen lejár a szerződése a ZTE-nél. Nincs abban semmi rendkívüli, hogy a kapósabb labdarúgók neve felmerül másutt (Radó 12 gólos, gólkirály is lehet), de nincs kizárva, hogy ha arra kerül sor, hosszabbít Egerszegen. Mindenesetre nem ez a fő téma most a ZTE-nél…

– Ismerem játékosaimat, tudom, hogy most mindegyikük kizárólag a ZTE-re és az NB I.-ben való bennmaradásra koncentrál – reagált Márton Gábor erre a felvetésre.