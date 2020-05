Ángyán József ott lehetett Sydneyben, Major Veronika Tokióba tart

Két évtizeddel ezelőtt Zala megyében mindenki figyelemmel kísérte ebben az időszakban a sydney-i olimpiára készülő 180 fős magyar csapat bemutatását. Örömmel lehetett olvasni Ángyán József, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub futócéllövője és Berzicza Tamás, a Zalahús SC birkózója nevét a tagok között, és figyelni júniusi eskütételüket a médiában. Az idén a hasonló öröm elmarad, pedig újabb keszthelyi olimpikon készülhetne az olimpiára.

A futócéllövő Ángyán József 1998 júliusában tért vissza nevelő egyesületébe Keszthelyre, a Központi Lövészklubból. Háta mögött világbajnoki csapat aranyéremmel, vb egyéni második helyezéssel, egyéni Európa-bajnoki, nyolcszoros csapat Eb-aranyéremmel, kilencszeres magyar bajnok címmel, kétszeres világkupa-győztesként. Képes volt az egyik edzésén 65 lövésből 64-szer betalálni az 50 méterre lévő 6 cm átmérőjű tízesbe és egyszer a kilencesbe, miközben a lőlap 2,5 mp alatt megtett 10 métert a futócéllövészet tűzfegyveres változatában. Régóta dédelgette olimpiai álmait, rengeteg munkát és önbizalom-növelő eredményt ért el, és már csak egy volt vissza. A kvalifikáció az ötkarikás játékokra.

Az edzésprogram összeállításában a napi 8–10 órás munkában a Gyenesdiási Sportlőtér Centrumban Keczeli Zoltán segítette. Minden lövést külön elemeztek és kiértékeltek. A puskára célkövető lézert helyeztek és megfigyelték a mozgását, amit az ideális 1/x függvény parabolájához igazítottak a rendkívül fontos századmásodpercekért. A müncheni világkupán hosszú idő után az első jelentős versenyén izgult, sokat rontott és nem érte el a célját. Barátai vele maradtak. A versenyzés érdekében eladta autóját és kerékpárra szállt, azzal járt edzésekre. Minden szalmaszálba belekapaszkodott. Megkérte a lőszergyártó céget, válogassanak a puskájába speciális, megfelelő lőszereket.

Az olaszországi Milánóban rendezett világkupa-versenyen Ángyán József remek teljesítménnyel megszerzett ezüstérmével jogot nyert az olimpiai indulásra maga és Magyarország számára. Megelőzte Michael Jakosits olimpiai bajnokot, Solti Attilát, és Sike Józsefet.

2000. március végén Ángyán József részt vett a sportlövők sydney-i előolimpiáján a 30+30 lövéses szám világkupa-versenyén. A 673.8 (576, 97.8) körös eredményével a hatodik (!) helyen végezett.

Ángyán József az olimpián ünnepelte 35. születésnapját. Nagyobb megtiszteltetés, mint a részvétel az ötkarikás játékokon, nem is érhette volna. A kilencórás időeltolódás fáradalmait gyorsan kiheverte, és a reggeli 7–8 fok valamint a délutáni 22–26 fok sem nehezítette dolgát. A csütörtöki és pénteki versenyen 286 és 284 kört lőtt, 570-nel a 12. helyen végzett, 10. lett Solti Attila 572, 11. pedig Sike József 57 körrel. Edzőjével, Keczeli Zoltánnal úgy készültek, hogy az olimpia idegfeszítő légkörében 580 körrel lehet nyerni. Eggyel tévedtek… A kínai Yang Ling a győzelmet 581 (681.1) körrel szerezte meg. Ángyán, mint a korábbi eredményein is lehet látni, többször is túlszárnyalta ezt a határt, amitől most 11 kör hiányzott. Azon a napon a világ 12. legjobb lövője volt! A győztes kínai Yang Ling is elmaradt 1996-ban felállított 585 körös olimpiai rekordjától.

Profi sportolók előzték meg az amatőr körülmények között készülő Ángyánt. A hazai pálya elmaradt világszínvonaltól, Magyarországon ekkor Győrben állt csak rendelkezésre egy korszerű, elektronikus lőtér, amire az edzéseken neki is szüksége lett volna. Az olimpiai indulás viszont nagy büszkeséggel töltötte el, Keszthelyt képviselhette. Hatása a város sportéletére felmérhetetlen. Sok fiatal a példájára kezdett el a lövészettel megismerkedni.

Ángyán József sikere nem előzmény nélküli. 1972-ben Füle Szilveszter személyében részt vehetett volna már a keszthelyi egyesületből lövész a müncheni olimpián. Letette az esküt és formaruháját is átvehette, mikor közölték vele: más utazik Németországba helyette. Füle ezt követően is sok fiatalnak volt példaképe, sportszeretetével sokuknak nyújtott támaszt egy-egy nehezebb verseny után. Ő is olimpikonhoz méltó figyelmet érdemelne.

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK-ban a hölgyek is mindig szép eredményeket értek el. A tokiói olimpiára kvótával rendelkező Major Veronikának, aki a pisztolyos számokban ma már világklasszisnak számít is voltak elődei: Csanaki Rita, Szilágyi Nikoletta, Keczeli Dóra és Keczeli Bianka, csak példaként említve néhányukat. Látva az utánpótlás korosztályokat, már megvannak, akik Major Veronikát tekintik példaképnek és a nyomában haladnak. A sikerhez továbbra is szükséges az a bölcs előrelátás, ami a klub vezetését a kezdetektől jellemezte. Mindig megérezték a jövő igényeit és egy lépéssel előrébb jártak mindenkinél.