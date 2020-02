A ZTE NKK szombaton a BEAC csapatát fogadja

Még két forduló van hátra a női kosárlabda NB I A csoport alapszakaszából. A ZTE NKK együttese szombaton (17.00) a BEAC csapatát fogadja, két hét múlva pedig a Vasassal találkozik, ám közben ott lesz az egerszegi lányok számára is a jövő heti Magyar Kupa nyolcas döntője.

A ZTE NKK jelenleg az 5. helyezett, és eme pozíciója megtartásáért kell harcolnia a hátralévő két fordulóban. ­Horváth Zsófia vezetőedző szerint is megtartható ez a helyezés, ugyanakkor úgy látja, nem érdemes számolgatni. Hogy ­miért?

– Nem lehet taktikázni, erre amúgy is könnyen rá lehetne fázni – mondta a vezetőedző. A TFSE ugyanazokkal az ellenfelekkel játszik a hátralévő két fordulóban, mint mi, jelenleg lépéselőnyben vagyunk velük szemben. Nincs más megoldás, mint tenni a dolgunkat, vagyis legyőzni a hátralévő két ellenfelünket. Elsőként a BEAC az ellenfél, amelyet semmiképpen nem szabadna lenézni, hiszen okoztak már meglepetést. Fontos lenne az is, hogy a csapat lendületet kapjon a jövő csütörtökön kezdődő Magyar

Kupára.

Egy pillanatra érdemes is itt megállni. A papírforma szerint is szombaton jóval esélyesebb a ZTE NKK, mint a BEAC. Azt is megkérdeztük Horváth Zsófiától, tartalékolnak-e esetleg a jövő heti feladatok miatt, vagy sem.

– Szó sincs tartalékolásról, főleg nem úgy, ahogy említettem, hogy lendületet akarunk venni a Győr elleni MK-negyeddöntőre – hallottuk Horváth Zsófiától. – Azt tervezem persze, hogy mindenki lehetőséget kapjon a játékra, szerencsére most már mindenki egészséges, és bevethető a keretből. Az elsődleges cél a győzelem, és az, hogy egy jó meccset játsszunk a BEAC-cal.