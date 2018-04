A ZTE NKK kedden Győrben kezdi meg a bronzcsatát

Kedden (18.00) Győrben kezdi meg a bronzéremért kiírt, az egyik fél második sikeréig tartó pároscsatáját a női kosárlabda NB I-ben a CMB Cargo UNI Győr és a ZTE NKK. Az egerszegiek elszántak, hogy éremmel fejezzék be a bajnokságot.

A ZTE NKK-t mostanában a bajnokság meglepetéscsapataként is emlegetik azzal, hogy a legjobb négy közé verekedte magát. A meglepetést pedig azzal tudná tovább fokozni, ha végül éremmel zárná a bajnokságot Gáspár Dávid csapata.

Mindenesetre ennek a kapujában áll az egerszegi női csapat, ahogyan a Győr együttese is. A különbség annyi, hogy a győriek már több mint egy hete készülhetnek a bronzmérkőzésekre, hiszen jóval korábban zárták a Sopron elleni elődöntőjüket, míg a ZTE NKK múlt szerdán még játszott a Szekszárd ellen. A drámai kiesést követően Gáspár Dávid, az egerszegi csapat vezetőedzője úgy zárta nyilatkozatát: meg akarják szerezni a bronzot!

– Továbbra is ez a véleményem, illetve ez a célunk – erősítette meg korábbi szavait a zalaiak szakvezetője, amikor ezt felidéztük neki. – Kifejteni nem szükséges, hogy miért, hiszen a bronzérem megszerzése óriási siker volna. A másik dolog: itt vagyunk a kapujában és nem úgy akarunk majd emlékezni erre a szezonra, hogy nem tettünk meg mindent az éremszerzésért. Tudjuk, hogy a Győr milyen erős kerettel rendelkezik, azt is látom, hogy egyik erősségük, Robinson már nem játszik, de most csak a saját csapatommal foglalkozom.

Danielle Robinson ugyanis már nem tagja a győri csapatnak, hiszen a Cegléd elleni negyeddöntőben combsérülést szenvedett, felépülése heteket vett volna igénybe, így szerződést bontott vele a klub. A Győr és a ZTE NKK az elmúlt egy hónapban kétszer is összecsapott: a Magyar Kupa negyeddöntőben a győriek nyertek, majd az alapszakasz zárásaként a ZTE NKK megverte az immár Sandro Orlando vezette kisalföldieket. Erre mondta Gáspár Dávid, hogy minden mérkőzés más, ezért más lesz ez a párharc is, mint az előzőek.

– Most már éremért megy a harc, ami senki számára nem lehet közömbös – mondta Gáspár Dávid. – Az új edzővel azóta még jobban összecsiszolódhatott a csapat, s nem tudom, hogy milyen változáson mentek keresztül a legutóbbi találkozásunkhoz képest. Egy dolog viszont biztos: a bronzért egyszer mindenképpen meg kell ismételni az idegenbeli sikert.

Múlt szerda óta tehát már csak erre a találkozóra készül a ZTE NKK.

– Sokat kivett a társaságból a Szekszárd elleni két mérkőzés, de az egész szezon is, hiszen nem volt valami bő a keretünk. Ám erre a párharcra maximálisan odatesszük még magunkat, hiszen a céljainkról már beszéltem – mondta Gáspár Dávid.

A klubtól kapott tájékoztatás szerint a találkozót a zalasport.hu élőben közvetíti.