A ZTE NKK II ezúttal idegenben győzött

A női Amatőr NB I-es kosárlabdabajnokságban a ZTE NKK együttese a hét végén idegenben tudott győzni.

Tatai SE–ZTE NKK II 68-71 (15-19, 23-18, 17-14, 13-20) Tata, 50 néző. Jv.: Kéri, Kaposi. ZTE NKK II: Preisinger 17, Böcskei 15, Horváth Fanni 16, Horváth Fruzsina 3, Jurkó 16. Csere: Kaj 4. Edző: Horváth Zsófia.

A szűk kerettel kiálló ZTE NKK II. csapata jól kapta el a mérkőzés ritmusát, és őrizte előnyét. A második negyedben felzárkóztak a tataiak, átvették a vezetést, de csak pár ponttal. Onnantól nagyon szorosan alakult a mérkőzés, a harmadik negyedben a Tata egy alkalommal ellépett 55- 47-re, azonban az egerszegiek visszajöttek a mérkőzésbe. Folyamatosan pár pont volt csak a különbség (63-62, 68- 65), amikor Preisinger hármasa célba ért, a legvégén pedig Jurkó dupla plusz egy dobással fejezte be a találkozót (68- 71). Horváth Zsófia: „Nagyon örülök a győzelemnek, és büszke vagyok a lányokra. Jobb százalékkal dobtunk, mint általában szoktunk, és ügyesen használtuk ki az ellenfél hibáit. Voltak ugyan hibák, de mindig volt egy kis plusz is. A végén a taktikát is nagyon ügyesen hajtották végre a lányok.” Jók: az egész csapat.

Bajai NKK–Kanizsai Vadmacskák 93-60 (20-15, 12- 17, 31-7 30-21) Baja, 50 néző. Jv.: Mintál, Szalóki. Kanizsa: Hegyi 5, Scheiber E., Zsámár L. 21/9, Bánhegyi 12, Budai D. 11. Csere: Veres 9, Horváth N. 2, Gutai, Szabó K. Edző: Zsámár Krisztián.

A jó esélyekkel még a Zöld-csoportban hatodik helyért is kosarazó kanizsaiak számára egy múlt heti, hétközi mérkőzés is jutott részül. Budai Dorináék az élbolyhoz tartozó Bajához látogattak. Két negyed során remekeltek is a nagykanizsaiak, aztán a nagyszünetet követően éles fordulatot vett az idegenbeli találkozó. A harmadik negyedben a meccs ritmusát nem tudták tartani, így az esélyesebb bajaiak biztosan nyerték e meccset. Jó: Budai D.