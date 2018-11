A ZTE KK jó védekezésre és bravúrra készül a Kaposvár ellen

A férfi kosárlabda NB I A csoportja a 7. fordulóval folytatódik, melyben a Zalakerámia-ZTE KK szombaton (18.00) a Kaposvári KK vendége lesz. Mindkét csapat számára fontos mérkőzés következik.

A mérkőző felek közül a ZTE KK van kedvezőbb helyzetben, hiszen négy győzelme mellett két veresége van. A Kaposvár ugyanakkor a nyitányon az újonc TF Budapest legyőzése után sorozatban ötször kapott ki, de tegyük hozzá: a sorsolása nem volt éppen kedvező. A ZTE KK kemény meccsre készül, Bencze Tamás vezetőedző pedig felhívta a figyelmet: a Kaposvár kezd magára találni.

– Légiósváltás után már megtalálta a szerkezetet a Kaposvár, amellyel jóval ütőképesebb a játéka – mondta a zalai tréner. – Jó példa erre, hogy legutóbb Pakson csak két ponttal kapott ki, és komoly győzelmi esélye volt. – Számunkra most egyébként is olyan ellenfelek következnek, amelyek ellen nem szabad azt néznünk, kinek hány győzelme van. Vagyis a Kaposvár is már egy másik együttes lesz, mint amelyik elkezdte a bajnokságot, és meg kell próbálnunk nyerni ellene. Ahhoz, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk, kellenek az idegenbeli bravúrok is, és szombaton erre esélyünk van.

A két csapat a felkészülés során már találkozott, és a Kaposváron rendezett torna meglehetősen paprikás hangulatban ért véget: hazai oldalon Spica és Lilov, a zalaiaktól Thompson és Agafonov is a kiállítás sorsára jutott. Az akkori sérelmeket jó lenne félretenni szombaton…

– Hideg fejjel kell játszanunk, nem szabad, hogy belemenjünk olyan dolgokba, amelyek a mi játékukat zavarhatják meg – állapította meg a zalaiak szakvezetője. – A védekezés lesz a kulcs, ami a szerdai Alpok–Adria Kupa-mérkőzésünkön szerintem egészen jól működött. Arra gondolok, amikor a kezdő ötös volt a pályán, de szükség lesz arra is, hogy a padról több jó teljesítménnyel számolhassunk. Nemcsak pontokra gondolok, hanem mezőnymunkára is.