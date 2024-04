Némi túlzással akár azt is mondhatnánk, egy ország mozdult meg annak érdekében, hogy tisztább környezetben éljünk. Lapunkban nap mint nap adjuk a hírt arról, ahogy egy közösség megmozdul a települése tisztasága, rendezettsége érdekében, de ez csak a jéghegy csúcsa, annál sokkal többen, sokkal több helyütt dolgoznak szerényen, elhivatottan, mint amiről kedves olvasóinkat tájékoztatni tudjuk. Pedig a köszönetnyilvánítás minden önkéntesnek kijár, remélem, valamennyi érintett településen akad olyan kompetens személy, aki meg is teszi azt. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, amin talán még fontosabb elgondolkodni: miért is van szükség ilyen akciókra? Nem az lenne a megoldás, ha nem szemetelnénk?