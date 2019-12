A ZTE KK a Körmend után az Albát is legyőzte

A férfi kosárlabda élvonal 10. fordulója előtt az Alba Fehérvárnak kettővel több győzelme (6) volt, mint a ZTE KK-nak. A két csapat szombat délután a zalai megyeszékhelyen találkozott, és a hazaiaknak sikerült egyre csökkenteniük ezt a különbséget.

Zalakerámia-ZTE KK – Alba Fehérvár 88-86 (28-19, 22-20, 18-24, 20-23)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1800 néző. Jv.: Cziffra, Nagy V., Borsos.

ZTE: Bibbins 5/3, Johnson 20/12, Williams 23/15, Szabó 7/3, Agafonov 20/3. Csere: Simon, Bagó 1, Djuric 9/3, Gulyás, Doktor. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Alba: Govens 19/6, Ljubicic 7, Markovic 9/6, Cupkovic 1, Csorvási 13. Csere: McDuffie 2, Guyton 30/18, Lukács, Molnár 5, Keller. Vezetőedző: Jesús Ramirez.

A két csapat azonos célkitűzéssel vágott neki a decembernek: utolsó négy idei meccsüket meg akarták nyerni. Egy hete a fehérváriak Oroszlányban, a ZTE pedig hazai pályán a Körmend ellen sikerrel indította a „hadjáratot”, de összecsapásuk előtt nyilvánvaló volt, hogy a sorozatot újabb sikerrel csak az egyikük folytathatja.

A ZTE jó védekezéssel kezdett, ennek extrém megnyilvánulása volt, hogy a mezőny legalacsonyabb tagja, Bibbins például az első percekben két lepattanót is szerzett. A vendégek egy ideig csak távolról tudtak betalálni (4. p.: 11-6), de a hazaiak triplák terén is tartották velük a lépést. Bibbins most Csorvási ellen „csinált” támadó hibát, de érdekfeszítő Agafonov-Csorvási párharc is bontakozott a pályán. A hazai center a negyed második felében kapott ebben némi pihenőt, a helyére álló Bagó viszont 104 másodperc alatt három személyi hibát szedett össze. Az első cserékből az Alba jött ki jobban (10. p.: 23-19), de a játékrészt Johnson triplája zárta le. A második negyed lendületes, helyenként látványos kosárlabdát hozott, melybe mindkét oldalon csúsztak be elemi hibák. Ezeket hazai oldalon bánták kevésbé, hiszen a ZTE növelni tudta előnyét (16. p.: 43-30), köszönhetően többek közt Williams remek távoli dobóteljesítményének (3 tripla a második tíz percben). Djuric is több bravúros kosárral vetette észre magát zalai oldalon, de az alapja mindennek a remek védekezés volt: előfordult, hogy a fehérváriak kifutottak a támadóidőből, máskor olyan helyzetekben kényszerültek dobni, ami nem kecsegtetett sikerrel. A vendégek részéről Guyton a második negyedben 9 ponttal vitte a prímet, Markovic viszont kijött a béketűrésből, s addig reklamált, míg a szünet előtt technikait nem kapott (50-39).

Fordulás után Bibbins szinte azonnal bedobta első zetés tripláját, de sokkal nagyobb súllyal esett a latba vele kapcsolatban egy másik hármas: a következő támadás végén ugyanis beütötte 3. személyi hibáját. Némi vigasz volt, hogy a túloldalon ugyanezt megtette Csorvási is (a 3-ból ráadásul kettő támadó fault volt), így ő is mehetett a padra. Pontszerzés terén állt meg főképp a hazai tudomány (25. p.: 57-52), a Govens és Guyton vezérelte Alba pedig az egyenlítés kapujáig küzdötte magát (27. p.: 59-58). A Zeténél Johnson lépett elő pontjaival, a negyed utolsó fél percén belül pedig Bibbins és Csorvási is begyűjtötte 4. faultját. A záró negyed 68-63-as hazai előnyről indult, de ezt az Alba tragikusan gyorsan megfordította (33. p.: 68-70). Williams és Johnson fontos pontjai után következett a meccs csúcspontja: a 35. percben Agafonov méterekről vetődve szerzett labdát, majd a lerohanás végén Williams triplát dobott (77-70). Ám a meccsnek még akkor sem lett vége, amikor a 39. percben Agafonov is bevágott egy távolit (85-78), Guyton 6. hármasával 27,9 másodperccel a vége előtt 88-86-ra zárkózott az Alba. Az utolsó előtti támadás végén Szabó rontott el egy duplát, az utolsó akció pedig azzal zárult, hogy Szabó blokkolta Guyton próbálkozását. Újabb nagyon fontos diadalhoz juttatva csapatát.

Bencze Tamás: „Az első félidőben voltunk sokkal fegyelmezettebbek, fordulás után akadtak koncentrációs problémáink is. Kulcshelyzetekben azonban remekül helytálltunk, 3-4 szerzett labdánk is volt, amelyek átsegítettek minket a nehézségeken. A feladat előttünk van: meg kell nyernünk a még idén hátralévő két meccsünket.”

Jesus Ramírez: „Az első 17 percet nem úgy játszottuk, ahogy elterveztük, sok taktikai fegyelmezetlenséget követtünk el. Sokat kell még dolgoznunk.”