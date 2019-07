A ZTE FC-nél a minőségi igazolásokat tartják szem előtt

Megkezdte második hetét nyári felkészülésének az élvonalba visszajutott ZTE FC labdarúgócsapata. Eddig egy új igazolást jelentett be az újonc, azonban dr. Dobos Barna vezetőedző a legfontosabbnak azt tartja, hogy tényleges erősítés érkezzen a csapathoz.

Nagy a meleg… Újat nem mondunk vele, a ZTE FC labdarúgói szintén dacolnak a kánikulai hőséggel. A hétfői délelőtti tréningen is tapasztalhattuk ezt, de dolgozni kell, és ezzel mindenki tisztában van. Később Dobos Barna vezetőedzőt arról kérdeztük, hogy bírják-e, illetve okozott-e eddig bármi nehézséget az eltervezett munkában.

– A csapat tagjai egyéni edzésterv alapján készültek már három héttel a felkészülés kezdete előtt, most pedig túl vagyunk az első közösen eltöltött héten – kezdte válaszát a szakvezető. – Napi két tréninggel készülünk, ebben az időszakban az alap állóképesség javítása a cél, az erőfejlesztéshez most jutunk el. Igen, nehezíti a munkát a kánikula, mint mindenkiét, de a hőséget el kell viselni. Mi is odafigyelünk, hogy a játékosok folyamatosan pótolják a nem kevés folyadékot, amit veszítenek.

A ZTE FC új igazolásként eddig csak az U21-es válogatott kapusát, Demjén Patrikot jelentette be, s ahogy a ZTE FC szurkolói, úgy mi is kíváncsiak voltunk, hogy mikor bővülhet tovább a keret létszáma. Dobos Barna nem titkolta, sokkal jobban szeretné, ha már most rendelkezésére állnának a kiszemelt mezőnyjátékosok is, de továbbra is azon a véleményen van, hogy nem szabad kapkodni.

– Ahhoz, hogy ne a bravúr kategóriájába tartozzon a remélt bent maradásunk az NB I-ben, minőségi igazolások kellenek, s mi ezt a célt határoztuk meg – mondta el ezzel kapcsolatban a szakvezető. – Egy újabb kapus is érkezik hozzánk, ő a jövő héten csatlakozik. Én is bízom abban, hogy minél előbb megtaláljuk azokat a mezőnyjátékosokat, akikkel erősödhetünk, mert az én feladatom is könnyebb lenne beépíteni őket, ha minél előbb a csapattal edzenének. Ám, ahogy egy hete is mondtuk, nem akarunk kapkodni. Ilyen szintű játékosokat megszerezni, ennek anyagi oldala is van, amire szintén figyelni kell, és persze szakmai is. A kettőt együtt kell nézni. A cél, hogy az erősítéseink sikeresek legyenek.

A ZTE FC-hez próbajátékosok is érkeznek, de mint elhangzott, ők elsősorban olyan fiatalok, s olyanokat szeretnének magukhoz csábítani, akik később a csapat hasznára lehetnének. Visszatérve a munkára, Dobos Barna szerint az együttes kezdi felvenni a ritmust.

– A játékosok egyre jobban visszarázódnak a napi edzésekbe, s egyre jobb állapotba kerül mindenki. Jövő szerdán játsszuk az első felkészülési mérkőzésünket, addig pedig dolgozunk tovább – tette még hozzá Dobos Barna.

A ZTE FC egy hét múlva szerdán Lendván, a Nafta ellen játssza első edzőmeccsét.