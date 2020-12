A ZTE FC megnyerte a „szezon mérkőzését”

A ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata szombaton délután azt a Mezőkövesdet fogadta, amely ugyanannyi ponttal (11) rendelkezett a forduló előtt, mint a zalaiak. Nem volt kérdés tehát, hogy mindkét fél számára mennyire fontos volt ez a találkozó, amin a ZTE lépett előre, hiszen biztosan nyerte meg a találkozót.

ZTE FC – Mezőkövesd-Zsóry FC 3-0 (2-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Bogár (Vígh-Tarsonyi, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Szépe, Bobál D. – Szánthó (Gergényi, 85.), Favorov, Sankovic, Tajti (Tanasin, 64.), Bedi – Könyves (Koszta, 77.), Zimonyi (Vass, 64.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Mezőkövesd: Szappanos – Pillár, Szeles (Vutov, 46.), Katanec – Farkas, Besirovic (Serderov, 46.), Berecz, Cseri (Vajda, 83.), Vadnai- Nagy D. (Barczi, 60.), Jurina (Martic, 46.). Vezetőedző: Pintér Attila.

Gólszerzők: Zimonyi (19.), Szépe (44.), Szánthó (80.).

Sárga lap: Könyves (2.), Zimonyi (24.), Tajti (41.), illetve Besirovic (41.), Farkas (53.).

A ZTE FC legutoljára szeptember 26-án, a Diósgyőr ellen aratott hazai siket (3-1), azóta nem tudott saját otthonában nyerni és a legutóbbi hat meccséből is mindössze egyet nyert meg. Teljesen érthető volt, hogy Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője a szezon legfontosabb mérkőzésének nevezte ebben a helyzetben a Mezőkövesd ellenit.

Az egerszegiek összeállítása tartogatott némi meglepetést, hiszen kispados volt Gergényi, Babati és Vass is, Zimonyi pedig először volt kezdő a ZTE csapatában. Igazából mindkét csapat három belső védőt állított csatasorba és a két szélen itt is, ott is volt két visszazáró játékos. A találkozó elején a ZTE FC volt a kezdeményezőbb, többet volt a hazaiaknál a labda, de szó sem volt arról, hogy a Mezőkövesd beszorult volna. A vendégek is ugyanazt próbálták játszani, vagyis a résekbe bejátszani a labdát, de az visszazáró ötös „falak” mellett ez nehéznek tűnt. A mezőnyben zajlott a játék, semmiféle helyzet, de még helyzetecske sem tudott kialakulni egészen a 19. percig ám akkor ez már gólt ért. Zimonyitól indult az akció, a Szánthótól visszakapott labdát is ő terelgette, s már-már úgy tűnt, hogy elveszti, de az egerszegi támadó az ötös vonalán becsúszva jobbal, Szeles mellet a kapuba juttatta a labdát, 1-0. Erre mondják: már megérte Zimonyit a kezdőbe állítani. Öt perc múlva viszont ő kapott sárga lapot, ami azért eléggé véleményes volt annak ellenére, hogy Katanec nagyot esett a zalai fiú mellett, de úgy tűnt, hogy nem ütköztek, legfeljebb Zimonyi lába a kelleténél egy arasznyival magasabban volt, de nem érte el a védőt. A Mezőkövesd próbált egy fokkal támadóbb szellemben futballozni, de helyzet nélkül és a hazaiak sem igazán veszélyeztették a kaput. Végül is, ez volt az a találkozó, amin csak az eredmény számított és ez teljesen érthető is volt. Úgy meg pláne, hogy a 44. percben már kettővel vezetett a ZTE. Tajti ívelt a kapu elé egy szabadrúgást, Lesjak kissé balról fejelte le a labdát, amire érkezett Szépe és az ötösről a kapuba lőtt, 2-0. Az egerszegi védők ezt szépen összehozták, szó mi szó…

Pintér Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője nem is várt sokáig, hiszen látva csapata játékát, a második félidőre hármas cserét hajtott végre. Maga a játék nem sokat változott, a vendégek próbálkoztak, de nem sok eredménnyel. A ZTE csapatának pedig már semmi nem volt sürgős. Vezetett és joggal bízhatott abban, hogy ha ilyen marad a helyzetkihasználása, újabb találatot érhet el. Egy valamire viszont figyelnie kellett, hogy a figyelme ne lanyhuljon. A vendégeknél érkezett a pályára Barczi Dávid, aki csaknem két teljes szezont húzott le ZTE-mezben, neki a környezet nem lehetett idegen. Nem sokkal később a ZTE is cserélt, Zimonyi és Tajti jött le a pályáról, és írhatjuk, hogy nagy tapsot kaptak, hiszen akik a lelátón ültek megtették ezt, a hiányzó nézők helyett is. Amúgy masszív mezőnyjáték zajlott, helyzetek, lehetőségek nélkül, de egyre többet kérte Boér Gábor fiaitól, hogy tartsák meg a labdát, hiszen ebben az időszakban többet volt a Mezőkövesdnél. Aztán eldőlt minden. A 80. percben Sankovic remek passzából Koszta indult meg a jobb oldalon, felnézett és pontosan játszott középre, ahol érkezett a kontrával Szánthó és 10 méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 3-0. Azért is lehetett már ekkor kijelenteni, hogy eldőlt a mérkőzés, hiszen a vendégeken nem érződött, hogy lényegi változást tudnának a játékukba vinni. Amiben az is közrejátszott, hogy ezen a napon a ZTE FC nagyon fegyelmezetten futballozott, a helyzeteit pedig tűpontosan használta ki.

A ZTE FC fontos sikert ért el, edzője szavait kölcsönvéve, a szezon meccsét nyerte meg.