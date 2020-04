A ZKSE-nél a kényszerszünetre minialapozást is beiktattak

A koronavírus-járvány a kerékpárosok szezonnal kapcsolatos terveit is átírta. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egyéni sportágról lévén szó edzeni (még?) tudnak, ám magányosan a tréning sem ugyanaz, illetve kérdés, hogy versenyek nélkül a lelkesedés meddig tartható fenn.

A megyeszékhelyi ZKSE elnöke, a masters kategóriában ugyancsak versenyző Horváth Szabolcs is egyedül készül, összekötve a kellemeset a hasznossal.

– Zalaegerszegtől 20 kilométerre lakom és minden nap biciklivel jövök dolgozni – mesélte. – Ráadásul mindig kerülőutat választok, így alkalmanként 60–100 kilométert is megteszek. A csapattagoknak amúgy kiosztottuk az egyéni edzésterveket, és felhívtuk a figyelmüket, hogy ebben a különleges helyzetben mekkora szerepe van a fegyelmezettségüknek. Úgy láttam, a társaság nagy részét adó gyerekek is megértették, hogy ha ellógják az edzéseket, azzal elsősorban magukat csapják be. A szülői visszajelzésekből pedig az derül ki, hogy egyelőre mindenki nagyon lelkes.

Gyerekek az U9-től az U15-ös korosztályig vannak a ZKSE-ben, és a „picik” esetében Horváth Szabolcs szerint nem végzetes probléma egy félresikerült szezon, hiszen ők még elsősorban a technikai tudás, a kerékpáros biztonság megalapozásánál tartanak. Az igazi gondok U15-ben, a válogatott, illetve válogatott aspiráns mountain bike-osoknál kezdődnek, akik számára éppen múlt vasárnap rajtolt volna a szezon érdemi része, Ausztriában.

– A megváltozott helyzetben beiktattunk egy minialapozást, a gyorsaságról egy kicsit újra az állóképességre helyezve a hangsúlyt – folytatta Horváth Szabolcs. – És várjuk nagyon a folytatást, de egyelőre teljes a bizonytalanság. A nyáron, az Alsóerdőn mi is rendeztünk volna versenyt, és bár hivatalos értesítést nem kaptunk róla, de ezt biztosan lefújják. Csak abból gondolom, hogy nem sokkal utána lett volna egy világkupa-viadal, és a nemzetközi szövetség már kihirdette, hogy azt nem tartják meg.

Elmaradnak a szintén nyári Restart Fesztivál programjai is Zalaegerszegen – ezt az egyik szervezőtől, a ZKSE-ben is tevékenykedő Szabó Zoltántól hallottuk. Azt tervezik, hogy a sportrendezvény programjai közül néhányat átütemeznek őszre – de még ez is csak terv, hiszen nem tudható, hogy a járványügyi vészhelyzet meddig tart.

Horváth Szabolcs egyébként úgy látja, a járványhelyzetnek a kerékpáros mozgalom szempontjából van pozitív oldala is. Mint meséli, rengeteg „kollégával” találkozni az utakon, sok ember az autó helyett elővette a biciklit, illetve a hétvégéken is sokan pattannak nyeregbe – vagy akár sétálnak, kirándulnak gyalogosan. A legjobb az lenne, ha ez a tendencia hosszú távon fennmaradna – a koronavírus veszélye pedig közben elmúlna gyorsan…