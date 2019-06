A Zalatriatlon is aktív a szezonban

A Zalatriatlon sportolói sem pihennek, hiszen beindult a sportágban az éves nagyüzem. Az egerszegi klub hazai rendezésű versenyre is készül, amit július 27-re hirdettek meg a Gébárti-tóhoz.

A szezon természetesen már korábban beindult, így a Zalatriatlon tagjai közül többen is részt vettek a „Futás a koraszülöttekért 2019” elnevezésű akcióban, aztán 13. alkalommal megrendezett NN Ultrabalatonon is indultak.

A pünkösdi hosszú hétvégén Lengyeltótiban, az V. BÚI Triatlon ranglista és Amatőr Kupa viadalon a sprint távon Déri Miklós 1:25:29 órás idővel a veterán 1 kategória első helyét szerezte meg. Az 575 Keszthely Triathlonon az egerszegi klub tagjai közül összesen 16-an teljesítették a sprint, egy versenyzőjük pedig a középtávot. A sprint távon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) Németh Levente 1:14:50 órás idővel a 18–24 éves korosztályban a 3. helyezést szerezte meg. Jakabfy Zoltán szintén bronzérmet szerzett 1:16:40 órás idővel, ő a 35–39 évesek összevetésében. Az 50–54 évesek mezőnyében Szabó István 1:25:22 órával úgyszintén bronzot érdemelt, az örök­ifjú Déri Miklós pedig (60–64 évesek) továbbra is kiválóan szerepelt, hiszen megnyerte kategóriájának küzdelmeit.

Júliusban hazai rendezésű viadallal jelentkeznek

A Zalatriatlon pedig már gőzerővel készül a hazai rendezésű, Decathlon Zalatriatlon Sprint 2019 névre keresztelt viadalára, amelyet az egerszegi Gébárti-tónál rendeznek meg. A viadalra nem csak gyakorló triatlonosokat, de a sportággal ismerkedni kívánókat is várnak, és akár 2-3 fős csapatban is nevezhetnek a távra. A „Próbáld ki – Minitáv” futamon bárki megmérettetheti magát, mely mindössze 200 m úszást, 5 km kerékpározást, és 1 km futást jelent. A sprint távon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) viszont csak a Magyar Triatlon Szövetség által kiállított érvényes versenyengedély birtokában lehet majd elindulni. A licenc bárki számára egyszerűen kiváltható, de ebben a Zalatriatlon tagjai is örömmel segítséget nyújtanak.