A visszavágón kétgólos hátrányt kellene ledolgozniuk a zalai pólósoknak

A tétnek megfelelő körítés mellett zajlott le a fővárosi Margitszigeten, a Hajós-uszoda 50 méteres, nyitott medencéjében csütörtökön a férfi vízilabda OB I.-be kerülésről döntő osztályozó első mérkőzése. Melyen a Nagykanizsa kikapott a KSI-től, de a szombati visszavágón még van esélye a javításra.

Kanizsa Vízilabda–KSI SE 9-11 (5-3, 0-3, 2-3, 2-2)

Budapest, Hajós-uszoda, 2000 néző. Jv.: Csizmadia, Berki.

Kanizsa: Bendes – Salamon A. 2, Szilvasán P., Simon A., Dobay G. 3, Major M. 2. Csere: Leposa (kapus), Vadovics, Rábavölgyi 1, Mocsári, Hőna, Dobay P., Kaszper G. 1. Edző: Ludányi Kadosa.

A csapatok OB II.-es szinten ritkán látható remek hangulatban és népes közönség előtt készülődhettek a kuparendszerű párharc első felvonására. A lelátón szinte végig zúgott a „Hajrá, Kanizsa!”, a lendület pedig átragadt a csapatokra is, amelyek 8 góllal és zalai vezetéssel kezdtek az első negyedben. Úgy tűnt, a nézők és a játékosok is igencsak kiéheztek a valódi „meccsérzésre” az elmúlt három és fél hónapban, a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt. Kanizsai szempontból azonban fordulópont következett, a KSI öt gólt lőve zsinórban fordított (5-8). Ludányi Kadosa csapata azonban nem adta fel, a Kanizsa az izgalmas meccs zárónegyedében 9-9-nél ismét utolérte ellenfelét. A folytatásban egy darabig úgy tűnt, nem tudnak dönteni a felek, ám a végén a meccs legeredményesebb játékosa, Schmölcz Normann (4), majd Tóth Gili Tamás is betalált, előnyhöz juttatva a KSI-t.

– Köszönjük szurkolóinknak a buzdítást! – mondta a nagykanizsai együttes ügyvezetője, Balázs László. – Fantasztikus volt a hangulat és megpróbálunk mindent, hogy kiharcoljuk a feljutást.

– Úgy érzem, ma minden körülmény a KSI-nek kedvezett – értékelt a zalai edző, Ludányi Kadosa. – Próbálunk készülni erre és saját hibáink kijavítására is szombatig, hogy olyan győzelmet arassunk, amellyel mi léphetünk fel a hazai élvonalba.”

A második összecsapást szombaton 19 órai kezdettel rendezik meg, ugyancsak a margitszigeti helyszínen – remélhetőleg újra lelkes kanizsai drukkerek előtt.