A Tungsram nem adja fel – Végső hajrát nyitott a bennmaradásért az NB I B-s gárda

A Tungsram SE férfi kézilabdacsapata utolsó nagy hajrát indított az NB I B Nyugati csoportjában a tizedik hely megszerzése, és ezzel a bennmaradás kiharcolása érdekében. Ennek első lépéseként a gárda a 20. fordulóban idehaza biztosan legyőzte a Pécsi VSE legénységét.

Tungsram SE Nagykanizsa– Pécsi VSE 30-24 (15-11)

Nagykanizsa, 90 néző. Jv.: Haskó, Szécsi Lantos.

Tungsram: Miklós 1 – Kovacsics 3, Nagy A. 7/3, Tóth K. 2, Hári 1, Gyimesi 5, Bándi. Csere: Nagyvizeli (kapus), Vadász 2, Bazsó, Csabai 3, Kiss G., Csalló 3, Balogh P. 1, Bécsi 2, Pál Á. Edző: Gazdag Tibor.

Ha nem is kezdett lehengerlően, de 3-2 után nagyon beindult a házigazda alakulat, és a mérkőzés 12. percére hétgólos előnyt alakított ki. Ez jó alapot teremtett a továbbiakra, és a jelentős előnyből arra is futotta, hogy a vendégek a szünetig némileg felzárkózzanak.

A Baranya megyeiek persze nem adták fel, a második harminc perc kezdeti szakaszában is próbálták faragni a hátrányt, Gazdag Tibor tanítványai azonban sikeresen visszaverték ezeket a kísérleteket. A hazai gólok rendre jó ritmusban, a legjobb pillanatokban érkeztek. A kanizsaiak fontos két ponthoz jutottak, és legközelebb a sereghajtó Százhalombatta otthonába látogatnak.

Gazdag Tibor: „A mérkőzésen végig magabiztosan vezetve, kevés hibával kézilabdáztunk és ez meghozta az eredményét. Gratulálok a játékosaimnak, mindenki hozzátette a maga részét, igazi csapatként működtünk.”

Jók: Miklós, Nagy A., Gyimesi.