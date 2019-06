A tizenkétszeres bajnok Tungsram Aquaprofit NSK sakkozói elégedettek

Szezonzáró bankettjét tartotta a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es sakkbajnokcsapata, mely a tavasz folyamán tizenkettedik bajnoki címét szerezte, s ebben a penzumban az is benne foglaltatik, hogy zsinórban immár tizenegyedszer hódították el a serleget.

Az évzáró egyben a teljesítmény értékelését is magában foglalta, mint ahogy a győztesnek járó kupa is kézről kézre járhatott.

Ahogyan azt Papp Nándor csapatvezető és a klubelnök Nádasi Tamás együtt megfogalmazták, a bajnoki idény évről évre nehezebb lesz, főleg a két esztendeje életbe lépett új pontrendszerrel, de óriási izgalmak közepette a kanizsaiak ezúttal is a dobogó tetejére állhattak. Az egyesület második számú csapatáról sem szabad elfeledkezni, hiszen a tavalyi, éppen hogy bennmaradást jelentő szereplés után a legutóbbi idényben az NB I B-ben a negyedik helyen zártak a kanizsaiak.

– Már meg ne haragudjanak, hogy így fogalmazok, de anno az új pontrendszer bevezetése talán annak volt köszönhető, mert már nagyon nem akarták, hogy mi nyerjünk, de idén is sikerült megszereznünk a bajnoki címet – kezdett bele kellő éllel Nádasi Tamás, a nagykanizsai egyesület elnöke, aki mint már a szövetség alelnöke is védheti a továbbiakban a kanizsai állásokat. – Sokat dolgoztak sakkozóink a mostani bajnoki címért is, egyben abban is bízunk, hogy még jó néhány ilyen alkalom apropóján gyűlhetünk majd össze. A támogatóink révén erre, úgy gondolom, meg is van az esélyünk. Zsinórban tizenegyedik bajnoki címünk megszerzéséhez talán egyedül a veszprémi férfi kézilabdázók sorozata volt fogható a közelmúltból, ők egymás után tízszer voltak bajnokok.

Papp Nándor, a kanizsai együttes csapatvezetője igencsak pragmatikusan vázolta, miért is veszélyes az immár második évében érvényben lévő pontrendszer, amely a klasszikus csapatsportágakéra hasonlít.

– Igazából egyszer kaptunk ki a legminimálisabb különbséggel, s máris a másik félé, éppen a legnagyobb riválisé volt a két pont előny – fogalmazott Papp. – Utána győzhettünk volna nyolcszor is akár 10:2-re, érdemi jelentősége nem lett volna, ha az ellenlábas végig nyer 6,5:5,5-re. Majdnem így jártunk ebben az évadban a DVTK-val, aztán pont a korábbi nagy ellenfelünk, a Paks tett nekünk szívességet a negyedik fordulóban, hogy nyert a miskolciakkal szemben. Igaz, a tavasszal volt egy nagy feladatunk, hiszen még meccseltünk a tolnaiakkal, viszont győzelmünket követően ismét a kezünkbe vehettük sorsunk alakulását. A serleg viszont hozzánk került, vagyis nem hibáztunk a továbbiakban.

A jövőbeni feladatok sem lehetnek kisebbek a dél-zalaiaknál, így jó rá az esély, hogy a nagykanizsaiak jövőre sem maradnak fényes érem nélkül.