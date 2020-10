A hét­végén a 8. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. Az Andráshida SC kikapott a rangadón, így a Szepetnek az élre állt a tabellán.

Femat Csesztreg–­Szalai-Edelholz Zalalövő 3-1 (1-0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Farsang B.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Nagy R., Szekeres, Kiss Ba. (Őr), Nagy N. (Kiss M.), Kiss Bá., Magai, Elek, Pethő Já., Horváth R. Edző: Őr József.

Zalalövő: Earles – Gyenese, Csik (Tóth G.), Czömpöl, Németh B. (Illés G.), Illés K., Kellner, Sipos, Cseresznyés, Horváth T. (Bíró), Zsoldos. Edző: Ostrom János.

A találkozó 40. percében vezetést szerzett a Csesztreg, egy szögletet követően Magai fejelt a hálóba. Az első játékrészben több gól nem született, 1-0-s hazai előnnyel vonulhattak a csapatok az öltözőbe. Az 56. percben Kellner találatával egyenlített a Zalalövő, de két perc múlva Pethő János révén a hazaiak ismét megszerezték a vezetést. A 65. percben Kiss Bálint is betalált, beállítva a 3-1-es végeredményt.

Gólszerzők: Kiss Bá., ­Pethő Já., Magai, ill. Kellner. Jók: Elek, Kiss Bá., Pethő Já., ill. Zsoldos, Gyenese, Earles. U19: Csesztreg–Zalalövő 4-3.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Csács-NSE 4-0 (1-0)

Gyenesdiás, 120 néző. Jv.: Hegedüs M.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Balogh (Czimondor), Nedelkó, Németh Á., Tóth R., Tarnóczai, Pálfi (Fellner), Horváth M. (Bertók), Hegyi, Nagy B., Czafit (Tóth B.). Edző: Kocsis Norbert.

Csács-NSE: Paksy – Tóth G., Péntek, Takács, Meidl (Vizsy), Horváth T. (Karakai), Giber, Simonfalvi, Bogyó (Szente), Pajor (Németh A.), Bíró. Edző: Lepár Attila.

Két nagyszerűen felkészített csapat remek játékából élvezetes mérkőzés kerekedett. Kezdetben a két 16-os között nagy futóteljesítményt igénylő küzdelem dominált, majd az egyéni párharcok döntötték el a mérkőzés sorsát. A 21. percben Czafit jól fordult le védőjéről és 16 méterről a hosszú sarokba bombázott, 1-0.

A vendégek egyből egyenlíthettek volna, ám Pálfi jól helyezkedett. Az 52. percben pedig Szabó kapus a közvetlen gólhelyzetben lévő Bogyó lábáról szedte le a labdát. Az ellentámadás végén Nagy B. buktatásáért megítélt büntetőt Czafit értékesítette, 2-0. Tíz perccel később Nagy B. balszélről beadott labdájából Czafit közvetlen közelről megszerezte harmadik gólját. A 77. percben megfogyatkoztak a vendégek, Bíró kapott piros lapot egy durva szabálytalanságért. Végül a 87. percen Nagy B. is megszerezte saját gólját, 22 méterről a forduló legszebb gólját bombázta kapásból a bal felső sarokba. A hazaiak győzelmükkel köszöntötték a 70. születésnapját ünneplő Fatér Jánost, aki több évtizede segíti a helyi sportéletet.

Gólszerzők: Czafit (3, egyet 11-esből), Nagy B. Jók: az egész csapat, ill. senki. Kiállítva: Bíró (77., Csács-NSE). U19: Gyenesdiás–Csács-NSE 3-2.

Tarr Andráshida SC–­Magnetic Andráshida TE 0-1 (0-0)

Andráshida, 300 néző. Jv: Kiss N.

Andráshida SC: Czirjék – Horváth, Kalamár, Fábián, Bekes, Cseke, Czafit (Pataky, Bakó), Csongár (Czotter), Szabó, Szinay, Tóth. Edző: Dobos Sándor

Andráshida TE: Osbáth – Horváth, Doszpot, Szabó, Mavolo, Bognár (Odonics), Lukács, Németh (Horváth), Nagy, Czibor, Tóth. Edző: Bencze Péter

Már a találkozó elején kezébe vette az irányítást a hazai csapat. Az első negyedórában Tóth László kétszer is remek lövéssel tornáztatta meg a remek napot kifogó Osbáth kapust. Sorra dolgozta ki helyzeteit az ASC, a vendégek ritkán jutottak lövőhelyzethez. A második félidő már kiegyenlített játékot hozott, a házigazda próbálkozott, Tóth kapufát is lőtt, de a gól csak nem akart összejönni a hazaiaknak. A 85. percben vezetéshez jutott az ATE, egy jobb oldali bedobásból Odonics kapta a labdát, aki középre passzolt és a védők közül kilépő Doszpot a hálóba lőtt. A hátralévő időben mindent megpróbáltak a hazaiak, de nem sikerült az egyenlítés. A hosszabbításban egy rossz ütemű belépőt követően a játéktéren és később a lelátón is sportpályára nem illő események történtek, ami sohasem volt jellemző az Andráshida pályájára.

Gólszerző: Doszpot. Jók: Kalamár, Cseke, ill. az egész csapat. Kiállítva: Fábián (94.), ill. Nagy (94.).

Letenye–Flexibil-Top Zalakomár 3-4 (2-4)

Letenye, 120 néző. Jv.: Varga P.

Letenye: Gazdag – Balazsin (Stropka), Balassa, Bilák, Szilágyi, Karsai (Farsang), Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi, Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Zalakomár: Gerencsér – Végh, Takács, Csalló, Szőke, Horváth J., Madarász Z., Horváth T., Bagó, Daróczi (Kuti), Madarász Sz. (Horváth I.). Edző: Nagy Attila István.

A vendégek a 3. percben 11-esből vezetéshez jutottak, aztán kapitális egyéni hibákból az első fél órában tetemes előnyre tettek szert, 0-4. Ekkor a Letenye magához tért, és két gólt faragott hátrányából. A második félidő két komári lehetőséggel indult, majd a 65. percben Őri Cs. ziccerben fölé csúsztatott. A hazai próbálkozásokat jól szűrte meg a vendégcsapat. Végül a 90. percben korszerű akcióból Őri Cs. fejelt a hálóba, de az egyenlítésre már nem maradt idő.

A letenyeiek önmagukat verték meg a durva egyéni hibákkal, bár a végére szorossá tudták tenni az eredményt.

Gólszerzők: Őri Cs., Hofstadter, Őri M., ill. Horváth J. (2, egyet 11-esből), Madarász Z., Bagó. Jók: Bogdán Sz., ill. Horváth J., Madarász Sz., Bagó, Csalló. U19: Letenye–Zalakomár 0-7.

Szepetnek–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 4-1 (1-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Siket L.

Szepetnek: Szőke – Szabó B. (Hantos), Kotnyek, Schuller (Pataki), Szabó Á., Völgyi, Nagy, Novák (Horváth G.), Takács, Kobra, Pati (Horváth M.). Edző: Domján László.

Kiskanizsa: Kovács Zs. (Kalányos Á.) – Horváth (Melicz), Proszenyák (Jagarics), Fülöp (Kalányos B.), Dolmányos, Kovács D., Sebestyén, Anger, Ötvös, Abay Nemes, Póka. Edző: Mutter Attila.

A szombat esti esőzés hatására nehéz talajon zajlott a szomszédvári rangadó. A vendégcsapat szervezett védőjátékkal próbálta megakadályozni a hazaiak támadásait. A Szepetnek az első félidő közepén Takács lövésével szerzett vezetést, ezt követően bátrabban támadtak a vendégek, ezáltal mindkét kapu előtt akadt lehetőség, de gól nem született. Szünet után támadólag léptek fel a hazaiak, és Nagy Tamás, majd Novák révén hat perc alatt kettővel növelték az előnyt. A 62. percben Takács beadását Kobra fejelte a kapuba. A mérkőzés végén a szepetneki védelem összehozott egy büntetőt, amit Póka értékesített. Győzelmükkel a vendéglátók a tabella élére ugrottak.

Gólszerzők: Takács, Nagy, Novák, Kobra, ill. Póka (11-esből). Jók: Takács, Nagy, Völgyi, Hantos, ill. Proszenyák, Kalányos Á., Kovács Zs. U19: Szepetnek–Kiskanizsa, elmaradt.

Zalaszentgrót–Lenti TE 4-1 (1-0)

Zalaszentgrót, 350 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Horváth E., Gájer P. (Székács), Csik, Kiglics A. (Iberhart), Penczák, Horváth D. (Farkas), Karvalics (Ferenczi). Edző: Jankovics Péter.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Fehér (Soós), Sárkány, Propszt, Kiss K. (Novák), Lovrencsics, Takács, Markotán (Balogh M.), Orbán, Biharvári (Tuboly). Edző: Koczor Szilárd.

Nem telt eseménytelenül az első negyedóra, a hazaiak támadtak többet, aztán a Lenti egy kapufával jelezte, hogy jó csapat. A 25. percben Horváth Elemér lépett ki a védők között és higgadtan helyezett a kapuba. A második félidő 5. percében Gájer Péter ellen elkövetett szabálytalanságért 11-eshez jutott a hazai csapat. Karvalics büntetőjét bravúrral védte a lenti kapus, a kipattanót Tóth Dániel vágta a kapuba. Három perccel később szintén 11-esből szépített a vendégcsapat. Futószalagon jöttek a hazai helyzetek, a 65. percben Gájer Péter fejelt látványos gólt. A 80. percben Ferenczi lerázta magáról a védőt, és megszerezte a hazaiak negyedik gólját. A zalaszentgróti játékosok ezzel a győzelemmel szeretnék köszönteni Németh Jenőt, a csapat mindenesét születésnapja alkalmából.

Gólszerzők: Horváth E., Tóth D., Gájer P., Ferenczi, ill. Sárkány (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentgrót–Lenti TE 2-0.

Technoroll Teskánd–Semjénháza 1-0 (0-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Teskánd: Orbán – Acél, Kiss P. (Mehdi), Szabó B. (Mikó), Nagy R., Pergel, Bolla, Major, Bedő, Bailo, Czene (Luter). Edző: Pergel Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Kovács P. (Pál F.), Balogh P., Szakmeiszter J., Körösi, Pál Mi. (Orsós), Kapuvári, Domján, Pápai, Pál Ma. (Latin). Edző: Kovács Imre.

A Teskánd a veretlen Semjénházát fogadta ezen a napon. Ahogy várható volt, a vendégek szervezetten védekeztek, a hazaiak pedig birtokolták a labdát. A Teskánd a félidő közepén a legnagyobb helyzetet hagyta ki, a kapu torkából Bolla lőtt mellé. A második félidőben tovább támadtak a hazaiak és Nagy távoli lövésével meg tudták szerezni a vezetést. Ezután még két óriási helyzetet hagyott ki a Teskánd, előbb Nagy, majd Pergel révén. Az utolsó negyedórában a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, előbb a felső kapufát találták el, majd a 92. percben egy lecsorgó labda ismét a kapufán landolt. ­Összességében egy küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született, a mérkőzés nagy részében a teskándiak domináltak.

Gólszerző: Nagy R. Jók: Bolla, Bailo, Nagy, ill. Horváth P., Pápai, Kapuvári. U19: Teskánd–Semjénháza 8-0.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Góth Imre (Gyenesdiás), Harmat János (Szepetnek), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Pergel Attila (Teskánd), Tóth Nándor (Csesztreg).