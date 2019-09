A serdülő atléták csapatbajnokságán is születtek jó zalai eredmények

Az atlétikai magyar serdülő csapatbajnokságon a Zalaszám-ZAC együttesében több jó egyéni eredmény született. Örömteli két fiatal atléta teljesítménye, akik dobogóra állhattak versenyszámukban.

Már az első versenynap is jól kezdődött az egerszegiek számára, hiszen Kerkai Bence diszkoszvetésben (43,01 m), majd Schein Kata 300 m gáton (48,80 mp) két értékes 4. helyezéssel nyitott. Aztán ennél is jobban folytatódott minden, hiszen Bognár Szabolcs tanítványa, Csata Panna gerelyhajításban (42,54 m) megszerezte a bronzérmet, ugyanő súlylökésben még egy 8. helyezést is elért.

Másnap, az előző héten a serdülők korosztályában Szuper Liga-győzelmet elért Röszler Dóra 80 m gáton, nagyot küzdve, a lehető legkisebb különbséggel aranyérmet nyert. Csiszár Attila tanítványa izgalmas befutó után 12,05 mp-es idővel ért célba, így egy hét alatt két aranyérmet is nyert fő versenyszámában. Ágoston Zsombor egy 8. helyezéssel szerzett pontot 100 m gáton.