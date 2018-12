A második félidőben hét gólt vágtak a kanizsai futsalosok

Az NB II-es futsalbajnokság Nyugati csoportjában fölényes győzelmet aratott idegenben a Nagykanizsai Futsal Club legénysége, és ezzel a kanizsaiak a hatodik helyre léptek előre.

Airnergy FC – Nagykanizsai Futsal Club 0-7 (0-0)

Budapest, 70 néző. Jv.: Leél-Őssy (Boros R., Janitz)

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., Schuller, Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Losonczi, Kollár, Szalai D., Novák L., Pesti A., Budai L. Vezetőedző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Horváth E. (24.), Koronczai (28., 28.), Szakmeiszter J. (31., 31.), Pesti A. (32.), Budai L. (40.)

A kanizsaiak levetkőzve eddigi idegenbeli kishitűségüket az ETO elleni hazai győzelem után érkeztek ismét a fővárosba, a tabellán előttük álló Airnergy FC otthonába. A vendégek talán valamifajta csúcsot is ostromolhatnának azzal, ahogy alakították a mérkőzést, mivel az első félidő végén még gól nélküli döntetlent jelzett az eredményjelző. Ami aztán a második felvonásban történt, az valóságos kanizsai henger volt, hiszen hét találattal terhelték meg az ellenfél hálóját úgy, hogy egyet sem kaptak. Ráadásul ezzel együtt a bűvös hatodik pozícióban is találták magukat, így várhatják már a következő esztendőt, amikor is január 7-én az ETO elleni idegenbeli találkozójukat pótolhatják.

Bagó Gábor: „Szépen búcsúztattuk az évet. Örülök, hogy a játékosok végre megragadták a lehetőséget és éltek is vele. Nagy győzelmet arattunk, hiszen kapott gól nélkül nem könnyű lehozni egyetlen futsalmeccset sem. Nagyon koncentráltan és türelmesen játszottak ma a srácok, csak dicséret illeti őket! Külön köszönet a szurkolóinknak, akik szép számmal elkísértek és az utolsó másodpercig buzdítottak minket, ismét fergeteges hangulatot varázsoltak nekünk. Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek, és persze hajrá kanizsai futsal!”

