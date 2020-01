A Diósgyőr elvitte a pontokat a ZTE otthonából

Szombaton megkezdődött a labdarúgó NB I OTP Bank Liga tavaszi sorozata. A 17. fordulóban a ZTE FC az egyik közvetlen riválisának is számító Diósgyőrt fogadta. A mindkét csapat számára rendkívül fontos mérkőzést a Diósgyőr nyerte biztosan.

ZTE FC – Diósgyőri VTK 1-3 (0-0)

Zalaegerszeg, 2051 néző. Jv.: Karakó (Szert, Szalai).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Mitrovic (McWoods, 76.), Kocsis – Stieber, Bobál G. (Katelaris, 62.), Radó (Babati, 65.) – Ikoba. Vezetőedző: Dobos Barna.

DVTK: Danilovic – Sestakov, Polgár, Brkovic, Tamás M. – Vági – Hasani, Márkvárt, Rui Pedro (Cortes, 81.), Kiss T. (Egerszegi, 88.) – Ivanovski (Tabakovic, 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gólszerző: Bobál G. (47. – 11-esből), illetve Brkovic (52.), Polgár (61.), Hasani (93.).

Sárga lap: Bedi (60.), Mitrovic (64.), Babati (90.).

Tavaszi rajt januárban. Utoljára 84 éve rendeztek az esztendő első hónapjában bajnoki találkozót a hazai élvonalbeli bajnokságban, de eljött az újrázás ideje is. A ZTE FC szombaton a Diósgyőrt fogadta, az egerszegieknél nem volt megtalálható a kezdő tizenegyben az új igazolások közül senki (Eric McWoods, Fanos Katelaris, Stjepan Ostrek egyaránt kispados volt), ugyanakkor a diósgyőrieknél Kiss Tamás ott volt Feczkó Tamás együttesében.

Nem mondhatni, hogy túlzottan sokat vacakoltak volna a csapatok az ismerkedéssel, hiszen már az első perc végén egy hatalmas vendég helyzet következett. Előbb Lesjak blokkolt egy kapuba tartó lövést az ötösön belül,a kipattanót éppen Kiss Tamás tűzte újra kapura, ezt pedig Demjén fogta. Ezt megúszta mindjárt a meccs elején a ZTE FC és a DVTK továbbra is aktívabbnak tűnt. A 4. percben újabb vendéghelyzet következett, amikor Demjén még kiütött egy bejövő labdát, de Hasanihoz került, aki 14 méterről mellé lőtt, pedig üresen állt a kapu bal oldala. Többet volt a labda a miskolciaknál, ám kezdett a ZTE FC is ritmusba kerülni. A 11. percben Stieber lőtt fölé, ám összességében az első negyedóra egyértelműen a Diósgyőré volt. A folytatásban viszont már kiegyenlítettebb lett a találkozó, a 20. percben Radót a büntetőterület vonalánál állították csak meg, de végül szabályosan. Tudatosan vagy sem, de egy idő után a DVTK mintha hátrébb húzódott volna, így a ZTE-nél volt a kezdeményezés. Január ide vagy oda, a két szurkolótábor igyekezett hangulatot teremteni, hiszen Miskolcról is vagy kétszázan érkeztek, a fűtött pályának köszönhetően pedig a játéktér minőségére tényleg nem lehetett panasz. A 32. percben a felezővonalnál vétett el egy labdát Bobál D., Hasani indult előre, de a zalai védő is követte. Végül Hasani lövését kiütötte Demjén. A DVTK kezdett megint veszélyesebben támadni, a 38. percben Sestakov beadásánál Bolla csúszott meg, így nem tudta megelőzni Kiss Tamás, de a középpályás jó helyzetből mellé fejelt hat méterről. A 42. percdben aztán felhördült a közönség hazai része, amikor Ikoba labdaátvételénél Tamás Márk combjára, majd úgy tűnt, a kezére is pattant a labda a büntetőterületen belül. Karakó játékvezető továbbot intett. A 45. percben egy szöglet után Ikoba fejelt alig mellé, ám összességében a Diósgyőrnek voltak nagyobb lehetőségei az első félidőben.

A második félidő viszont hazai góllal indult. A 46. percben Ikoba nagyon harcosan szerzett labdát, egyből a kapu felé indult. Bár az ellenkező oldalon ketten is várták a labdát, ő bevitte a 16-oson belülre, ahol Tamás Márk eltalálta a lábáét. A megítélt büntetőt Bobál Gergely lőtte, aki laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 1-0. Ám nem tartott sokáig a zalai öröm. Az 52. percben egymás után két szögletet végezhetett el a DVTK. A másodiknál Tamás M. fejelte le a labdát, Bobál Dávid az ötös vonalán várta, hogy elrúgja azt, de Brkovic megelőzte és spiccel a kapu bal oldalába továbbított, 1-1. A tipikus elkerülhető gólt kategóriájába tartozott ez a találat, de mindenképpen dicséret illeti a diósgyőri játékot, aki felismerte a lehetőséget. A ZTE FC próbálkozott, de jött az újabb diósgyőri gól. A 61. percben egy szabadrúgás után legurított labdát a jobb oldalról Sestakov tekert a kapu előterébe, ahol érkezett Polgár Kristóf, aki Bedi „nyakából” fejelt két méterről a kapuba, 1-2. A ZTE FC két cserével próbált frissíteni, hiszen érkezett a pályára az egyik új téli szerzemény, Katelaris , majd nem sokkal később Babati is. Látva a játékot, igencsak nehéz feladatnak tűnt a ZTE számára, hogy ponttal gazdagodjon, de idő még bőven volt erre. A diósgyőri védelem ugyanis remekül zárt, a zalaiak nem nagyon tudtak mit kezdeni evvel. Az egerszegiek támadtak, de helyzetet nem tudtak kialakítani, így egyre magabiztosabb lett a vendégcsapat. A ZTE-ben érkezett a harmadik csere, aki Eric McWoods volt, ő szintén a télen érkezett. Az újabb izgalom ismét a ZTE kapuja előtt adódott, amikor egy beadásba Lesjak fejelt bele, amit Demjénnek kellett bravúrral szögletre mentenie. Majdnem öngól lett… Az idő fogyott, nem jött ötlet, hogy miként lehetne feltörni ezt a védelmet. A DVTK pedig végleg eldönthette volna a meccset, amikor a 86. percben Tabakovic indulhatott meg előre, centerezése után Hasani tiszta helyzetből 8 méterről a felső lécet is érintve lőtt fölé. A slusszpoén is a miskolciaké lett: a 93. percben Egerszegi indítása után Hasani kissé jobbról 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-3.

A mérkőzést megnyerte a Diósgyőr, és azt kell mondani, hogy teljesen megérdemelten. Több és nagyobb helyzetei voltak, szerzett három akciógólt, az egerszegi egy büntetővel szemben, ami három pontot ért.