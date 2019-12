25. alkalommal indul a hegyimaraton

Közeledik az év vége… – az elmúlt negyed évszázadban a hasonló kezdetű mondatokból már tudni, sejteni lehetett a folytatást, hiszen az évek során hagyomány teremtődött. A zalaegerszegi szilveszteri hegyimaraton a kezdeti évek után egyre népszerűbb lett, s eljött a 25. alkalom is, hogy december 31-én elrajtoljon XXV. Decathlon Mountain Man Marathon.

Negyed évszázad nem kis idő, ám annyira mégsem hosszú intervallum, hogy ne lehessen olyanokkal megünnepelni, akik ott voltak az első rajtnál. Szerencsére a 21 futó közül gyakorlatilag mindenki ott lehetne az idei rajtnál is, akik 1995. december 31-én először teljesítették az esztendő utolsó napján a Zalaegerszeget ölelő dombokon („hegyeken”) a maratoni távot. A program gyorsan versennyé fejlődött, lett félmaraton, 10 km-es és 3,5 km-es táv is, ami sokat segített abban, hogy egyre többen húzzanak futócipőt az év utolsó napján, népszerűsítve a futást és a testmozgást is.

A résztvevők száma gyorsan százas nagyságrendet ért el, aztán egyre többen lettek az évek során, tavaly több mint ötszáz célba érkező volt, és ez az igazi siker. A versenyt az idén is a Zalatriatlon és a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE rendezi, a nevezés pedig már az ősz elején elkezdődött, de a helyszínen is lesz rá lehetőség. A szervezők tájékoztatása szerint az idén hatszáz indulóra számítanak, s a pénteki adatok alapján az előnevezettek száma elérte a 450 főt. December 27-ig továbbra is lehet online nevezni (a részletek a verseny honlapján), valamint december 31-én a XXV. Decathlon Mountain Man Marathon központját is adó egerszegi Deák SZKI-ban, a helyszínen is lesz erre lehetőség.

Mint Jakabfy Zoltántól a Zalatriatlon részéről megtudtuk, múlt vasárnap a szervezők és néhány hozzájuk csatlakozott futó sikeresen tesztelték a pályát egy közös futással. Ami mindenképpen újdonság lesz az idén, hogy a „majdnem marathon” (40,9 km) mezőnye már 8.30 órakor elrajtol annak érdekében, hogy a legjobbak a rövidebb távokat választókkal nagyjából egy időben érjenek célba, s még többen ünnepeljék őket. Folytatva a sort, 9.30-kor rajtol a 10 és 24 km-es verseny („erős félmaraton” és „jövőre ebből is lehet maraton”), valamint a 3,5 km-es („kezdő maraton”) táv.

A futás útvonalát a forgalmasabb csomópontokban polgárőrök és rendőrök biztosítják, azonban fontos tudni, hogy nem lesz útzár, minden résztvevő a saját felelősségére, a KRESZ maximális betartása mellett indulhat el.