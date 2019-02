Nem most indult a színmagyar vegyes párosok Grand Slam-története

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAKSA ATTILA a Zala Megyei Kórház volt dolgozója 51 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 8-án, pénteken 14 órakor lesz a pakodi temetőben. Előtte 13.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt, Édes Jézus adja nyugalmat drága, jó anyánknak..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH FERENCNÉ Ibi néni életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Engesztelő szentmise aznap 8 órakor a sugár úti Szent Imre plébániatemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LÁSZLÓNÉ (Kató néni) a MURA ÁFÉSZ nyugdíjasa 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 13 órakor lesz a letenyei temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise a letenyei templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, Szereteted szívünkben örökké él..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, dédpapám PINTARICS JÓZSEF életének 84. évében elhunyt. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 15.30-kor lesz a petriventei temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA LAJOSNÉ szül. Tóth Anna életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 11 órakor lesz a szepetneki temetőben. Előtte 10.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a szepetneki Kolping Otthon dolgozóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló család

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IFJ. TÓTH JENŐ életének 56. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 14 órakor lesz a zalaistvándi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HEGYI VILMOSNÉ szül. Kalmár Zita Mária életének 78. évében elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 11 órakor lesz a nagykapornaki köztemetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Fájdalommal tudatjuk, hogy NOVÁK OTTÓNÉ szül. Czigány Magdolna 86 éves korában elhunyt. Temetése február 6-án, szerdán 14 órakor a zágorhidai temetőben, előtte gyászmise 13.15- kor a novai templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOLYMOSI RICHÁRD életének 59. évében elhunyt. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 14 óra 30 perckor lesz a sárhidai temetőben. Előtte 13 óra 45 perckor gyászmise. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Angyalok öleljék át megfáradt testét, Isten vigyázza áldott jó lelkét." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH JÁNOSNÉ Gizi néni volt Liget utcai lakos életének 89. évében örökre megpihent. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz a csörnyeföldi temetőben. Előtte gyászmise 14.30-kor. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Élete, mint egy fénylő csillagocska, Földi létének ennyi volt kiróva. Lelke útra kelt, emléke megkövült, Eltávozásának csak a menny örült." Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy bátyám PALKÓ ISTVÁN szerető szíve 62 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. február 8-án, pénteken 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Sugár úti plébániatemplomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászomban osztoznak. Testvére: Rita

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, apósunk, nagypapánk PÁGYOR JÁNOS nagyrécsei lakos életének 73. évében elhunyt. Temetése 2019. február 8-án, pénteken 13.30-kor lesz a nagyrécsei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, testvérem, anyósunk, nagymamánk TUBOLY ZOLTÁNNÉ szül. Németh Zsuzsanna életének 69. évében csendben elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy DR. PÓLYA KÁROLY a Nagykanizsai Járásbíróság nyugalmazott elnökhelyettese, bírósági főtanácsos életének 99. évében elhunyt. Temetése 2019. február 8-án, pénteken 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Életem kék egén fénylő csillag voltál, Itt hagytál engem, még csak nem is szóltál." Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezem egyetlen fiam RÓZSÁS LÁSZLÓ (órás) halálának 4. évfordulóján. Emlékező miséje február 10-én, 10.00 órakor lesz a zalaegerszegi nagytemplomban. Szerető édesanyja

"Ismét eltelt egy év nélküled, mely sokkal nehezebb, mint képzeled. Hihetetlen, hogy tíz éve elmentél, s a szívünkből egy darabot elvittél." Soha nem múló fájdalommal emlékezünk BORKOVITS KRISZTINA halálának 10. évfordulóján. Szerető családja

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul, csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KASZÁS TERÉZIA volt zalaszentiváni lakos életének 78. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 8-án, pénteken 10 órakor lesz a csácsbozsoki temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Gyászoló testvérei

"Maroknyi fény, tengernyi bánat, Mélységes csend maradt utánad. Örök mosolyod még most is látjuk, Hogy belépj az ajtón, most is várjuk." Fájó szívvel emlékezünk ID. KORONCZI LAJOS halálának 1. évfordulójára. Szerető felesége, fiai és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZIGÁNY ISTVÁN GYULA életének 62. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 6-án, szerdán 14 órakor lesz a kisbucsai temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család

"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S amíg élünk, őrizzük őket." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk REIFENSCHEID MIHÁLYNÉ szül. Takács Mária halálának első és férje REIFENSCHEID MIHÁLY halálának 7. évfordulóján. Szerető családjuk