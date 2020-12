Kenderesi Tamás legyőzte 200 méter pillangón Milák Kristófot

A szám olimpiai bronzérmese 34 századdal előzte meg a a világbajnok és világcsúcstartót.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kenderesi Tamás legyőzte 200 méter pillangón a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristófot az úszók kaposvári olimpiai kvalifikációs országos bajnokságán Kaposváron.

A szám olimpiai bronzérmese 34 századdal előzte meg Milákot, aki a közelmúltban esett át a koronavírus-fertőzésen, ezért messze van csúcsformájától.

„Akiben benne van a jó idő, annak mindegy, hogy este kell menni vagy reggel, ki tudja hozni magából. Az 1:54-nek is örülök, meg a győzelemnek is, szerintem ez egy jó visszajelzés arra, hogy jó úton járunk” – nyilatkozta a magyar szövetségnek a verseny után Kenderesi. – „Tudom, mi mindenen kell még javítanom, ezek leginkább a medencén kívüli dolgok, mert az edzésen mindig igyekszem a maximumon menni.”

Hozzá hasonlóan az ezüstérmes is elégedett volt szerda délelőtti úszásával.

„Ez teljesen jó most, 1:54.9, nem is gondoltam arra, hogy ennyi összejöhet a betegség után. Azt tudtam, hogy Tomi menni fog az elejétől, mint mindig, el is engedtem, gondoltam, talán meg tudom fogni az utolsó ötvenen, végül is elég közel kerültem hozzá” – nyilatkozta Milák, aki 1:50.73 perccel tartja a világrekordot. Hozzátette, hogy jelenlegi állapotában a helyezés nem volt fontos a számára.

A nőknél 200 m pillangón a világbajnok Kapás Boglárka a rajt előtt rosszullét miatt visszalépett.

„Másfél hete tart ez az állapot, időnként elfog a szédülés, hányinger, aztán utána megint minden visszavált normálisba. Jártam kivizsgálásokon, egyelőre várjuk az eredményeket” – tájékoztatta a szövetséget az olimpiai bronzérmes úszó. – „Egyébként most is teljesen jó volt a bemelegítés, készültem arra, hogy az időm 2:06-tal kezdődjön, aztán hirtelen megint rám tört a rossz. Szerintem le tudtam volna úszni így is a döntőt, esetleg 2:09-cel meg is nyerem, de nem lehet tudni, hogy azután nem lettem volna-e még rosszabbul.”

Kapás azt is elmondta, hogy edzői beszélték le az úszásról és Sós Csaba szövetségi kapitány szintén ezt tanácsolta neki. A történtek ellenére ugyanakkor bízik benne, hogy a következő napokban tud úszni az ob-n.

Az első döntős nap legnagyobb csatáját az 1500 méter gyors két olimpiai A szintese, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos vívta egymással, végül előbbi 13 századdal hamarabb érintette a falat.

A kaposvári viadalon a jövő nyárra halasztott tokiói olimpia időrendjéhez igazodva a döntőket reggel bonyolítják le.

A szerdai bajnokok:

férfiak:

50 m gyors:

Lobanovszkij Maxim (Győri Úszó SE) 21.84 másodperc

100 m hát:

Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 54.30 másodperc

200 m pillangó:

Kenderesi Tamás (Pécs) 1:54.64 perc

100 m mell:

Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC) 59.99 másodperc

1500 m gyors:

Gyurta Gergely (UTE) 15:08.50 perc

nők:

800 m:

Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:37.45 perc

50 m gyors:

Senánszky Petra (Debreceni SC) 25.68 mp

az első helyet az osztrák Nina Gangl (Jövő SC) szerezte meg 25.59 mp-vel

100 m hát:

Szilágyi Gerda (Stamina TK) 1:01.09 perc

200 m pillangó:

Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 2:10.06 perc

100 m mell:

Halmai Petra (Kaposvári SI) 1:08.02 perc

4×100 m vegyes gyorsváltó:

Győri Úszó SE (Szabó Szebasztián, Lobanovszkij Maxim, Jakabos Zsuzsanna, Safrankó Sára) 3:32.06 perc

Forrás: MTI