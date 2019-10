Fehér borítékba fehéret, zöldbe zöldet! – A szavazás legfontosabb tudnivalói

Szavazni csak érvényes okmánnyal lehet az önkormányzati választásokon, erre is felhívta a figyelmet dr. Mester László megyei főjegyző, aTerületi Választási Iroda vezetője a csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta: a kormányablakok a szavazás napján is nyitva lesznek, így akinek lejárt például a személyi igazolványa, kérhet ideigleneset, hogy voksolhasson. Zalaegerszegen a Kossuth utcai tart nyitva. A választóknak megküldött értesítő tartalmazza a szavazókör címét, ahol szavazhatnak október 13-án reggel 6-tól este 7-ig. A település jellegétől és a kiírt választásoktól függően eltérő darabszámú szavazólapot kapnak borítékkal együtt. Ott, ahol helyi nemzetiségi választást is tartanak (és a település nem megyei jogú város), a polgármesteri, egyéni képviselői és megyei önkormányzati szavazólap mellé helyi, megyei és országos nemzetiségi szavazólap is kerülhet. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választók a nemzetiségi választáshoz zöld borítékot és szavazólapot kapnak, a többi szavazólap és boríték fehér. Fehér borítékba csak fehér lap, zöldbe pedig zöld kerülhet, és a zöld borítékot le kell zárni.

A két zalai megyei jogú városban, Zalaegerszegen és Nagykanizsán megyei közgyűlési szavazólapot nem kapnak a választók, polgármesteri és egyéni választókerületi jelöltekre voksolhatnak, s aki érintett, részt vehet a nemzetiségi választásokon. A szavazólapokon nem ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek és a listák, hanem a választási bizottságok sorsolásának eredménye szerint. Érvényesen szavazni a jelöltnél/listánál lévő körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet: X vagy +, tollal. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen több jelöltre/listára adtak le szavazatot, mint amennyit a lap tájékoztató része tartalmaz, vagy amelyen nem található érvényes szavazat. Kampánycsend nincs, de a szavazóhelyiség épületének a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres körzetében – közterületen – kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. E területen kívülről sem szabad befolyásolni a 150 méteres körzetben tartózkodó választópolgár választói akaratát (például hangosbemondóval). Vasárnap választási gyűlés sem tartható. A tilalmak megsértése esetén kifogást lehet benyújtani a területileg illetékes helyi választási bizottsághoz.

A választás eredményét minden településen a helyi választási bizottság állapítja meg, a megyei közgyűlési és a területi nemzetiségi választás eredményét pedig a területi választási bizottság. Dr. Mester László arról is beszámolt, hogy a jelölő szervezetek hány tagot delegáltak a területi és helyi választási, valamint a szavazatszámláló bizottságokba. A Demokratikus Koalíció 4, az Éljen Városunk Egyesület 57, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 496, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2, a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület 34, a Magyar Szocialista Párt 3, a Mi Hazánk Mozgalom 2, a Momentum Mozgalom 4, a Tiéd a Város Egyesület pedig 50 tagot.