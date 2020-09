Tájképek kiállítás nyílik szombaton a pacsai művelődési házban

Kortárs művészek alkotásaiból nyílik kiállítás szombaton 13 órakor a pacsai művelődési házban.

A kisvárosban élő orosz művészek kezdeményezésére létrejött Pacsa Arts Projects tárlatán a tucatnyinál több magyar és orosz művész tájak ihlette alkotásait mutatják be. Az eseményen mutatják be az önkormányzattal közösen kiírt Szeretett városod tájai elnevezésű fotópályázatra beküldött műveket is. A kiállítás október 9-ig várja látogatókat.