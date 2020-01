Nyári dalostalálkozót rendeznek Keszthelyen

Száz évvel a trianoni békeszerződés aláírása után Dalostalálkozóra hívják Keszthelyre a Kárpát-medencében élő szólistákat és együtteseket, hogy ezzel is erősítsék az összetartozást.

Már várják a jelentkezéseket a nyári rendezvényre. A június 5-én és 6-án megrendezendő Trianon 100 Dalostalálkozót a tíz éve életre hívott amatőr kórusfesztivál ihlette.

– A tavalyi Keszthelyi Dal­ünnepet követve az egyik kórustagunk, Gáspár Attila vetette fel, hogy a trianoni évforduló alkalmából is lehetne hasonlót szervezni. Továbbgondolva az ötletet, arra jutottunk a Salve Regina Kórus tagjaival, hogy nemcsak klasszikus kórusokat, hanem népdalköröket, népi hangszereseket, szólóénekeseket is hívunk a Dalostalálkozóra – idézte fel az ötlet megszületését C. Tóth Zoltán szervező, a Salve Regina kórus vezetője.

A találkozón nem lesz zsűri, hiszen itt az összetartozás, az egymásra figyelés a lényeges, s úgy érzik, itt nincs helye a versenyszellemnek.

– A kórusokon kívül azért is számítunk a népi együttesekre, mert a magyar ember legszebben a népdalokkal tudja kifejezni az örömét, a bánatát, a keserűségét, a jókedvét. Bízunk benne, hogy minél többen el tudnak jönni hozzánk a határainkon túlról is – tette hozzá C. Tóth Zoltán.

A résztvevők március 10-ig küldhetik be a jelentkezési lapot, amely minden információval együtt megtalálható a Keszthelyi Dalünnep honlapján.