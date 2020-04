Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneiskolai tanár a virtuális zenei oktatás kihívásairól

Többkamerás videórendszeren keresztül tartja digitális óráit Kollonay Zoltán, a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés AMI zongoratanára. Az ötlet nem csak a tanítást segíti, a gyerekek is élvezik a virtuális oktatást.

– Amikor egyik napról a másikra bevezették a tantermen kívüli digitális oktatást, nem volt rá felkészülve senki – fogalmazott Kollonay Zoltán. – Néhány nap alatt módszertanilag és technikailag is át kellett állnunk. A pedagógustársadalom hatalmas energiával és munkaidő-ráfordítással vetette bele magát az új kihívásba, s oldotta meg kreatívan. Magánszemélyek, országos és világcégek tették elérhetővé ingyenes tanítási platformjaikat, így több rendszer is rendelkezésre állt. A sok segítő ötlettel, és az összegyűjtött információk alapján, mindenki hamar kialakította saját módszerét. Sőt a fejlődés nem állt meg, a bátrabb tanárok videós élő kapcsolaton keresztül már feleltetéseket is bonyolítottak. A rengeteg tesztfeladat kiküldése mellett világossá vált: túl sok lett hirtelen a gyerekek feladata, hiszen nem ülhetnek napi 10 órát a számítógép előtt, s a szülőket sem lehet arra kényszeríteni, hogy otthoni rendszergazdát, és pedagógust játszanak gyermekük mellett.

Kollonay Zoltán hozzátette: a zeneiskolákban még nehezebb az új tanulási környezet kezelése, hiszen az óra személyes kontaktusra épül, állandó bemutatásra, a fül folyamatos kifinomult kontrolljára, gondolati és érzelmi figyelem megosztásra, illetve összefogásra. Ez otthoni környezetben egy telefon apró kijelzőjén, s főleg csak a beszédre optimalizált hangszóróján keresztül nehéz. Kialakult munkamódszerek: a Facebook-csoport, videós óra, e-mail, online tanterem, videofelvételek küldése, illetve ezek variálása a kollégák egyéni kreativitása szerint.

– Tanári munkám mellett fontos számomra a koncertezés és a színpadi előadás – folytatta a zongoraművész, zeneszerző. – A növendékeimnek is azt tanítom, hogy az előadás alkalmával saját gondolataik és érzelmeik alapján, miként fejezhetik ki az adott zene a mondanivalóját. A digitális oktatás során ezt szerettem volna belevinni az egyéni módszerembe. Készítettem egy közösségi tanulói csoportot, ide is feltöltöm a házi feladatokat, kottát, videót. A házi feladatokat a diák a „kész” gombra kattintással nyugtázhatja, a szülő pedig nyomon követheti a tanulási folyamatot. A digitális tanítás legnagyobb lehetőségének azt tartom, hogy sikerüljön a gyermeket saját tanulása ügyintézőjévé tenni, és saját maga oldja meg a feladatokat. Ez a fajta önállóság a gyerekeknek is élményt jelent. Készítettem egy játékos adatbegyűjtő online kérdőívet képekkel, amivel a növendékek rendelkezésre álló eszközeire, illetve a rendelkezésre álló sávszélességre vonatkozó adatokat gyűjtöttem be.

Kollonay Zoltán speciális konferenciavideó-rendszert alakított ki, amiben három kameraképet ad, vagyis az asztali gépe mellett a laptopot és a telefont hívja segítségül.

– A zongoraoktatásban kifejezetten fontos, hogy a gyermek a kezemet is lássa közelről – tette hozzá. – Vagyis egy kamerával közeli képet adok az ujjaimról, a másikkal a karom látható messzebbről, s egy harmadikon pedig egy félalakos képet láthatnak a zongora társaságában. Így bármilyen hagyományos zongoratechnikai tudnivalót magyarázok, azt megmutathatom azonnal. A rendszer képes azonnali videofelvételt is megosztani, vagy valamelyik zenei programot is közvetíteni menet közben kamera helyett, vagy például egy internetes videorészletet is beilleszthetek menet közben is. Ez nem nagy találmány, csak a konferenciaprogramot kell úgy használnom, mintha egy videóstúdió adná a képeket, adott esetben hangvezérléssel, vagy a diák kattintásával váltaná a képet. Ebbe a rendszerbe többen is bekapcsolódhatnak, akár vizsgáztatás is lehetséges a későbbiekben. Ezenkívül további élménylehetőség az ügyesebb diákok esetén, ha ők is becsatlakoznak a különféle eszközeikkel. Így számukra is lehetőség nyílik közeli felvételt mutatni a kezükről. Bár a hagyományos tanítást nem pótolja a digitális oktatás, remélem a növendékeim számára ez a rendszer izgalmas, s a tanulást élményszerűvé teszi. A fejlesztés még nem fejeződött be, analóg/digitális átalakítóval rendelkező mikrofonnal bővítem a rendszert, ami további kliensként csatlakoztatva, növelni a hangzás élményét is.