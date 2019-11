Kihirdették a Kézművesek Háza rajz- és népi kézműves pályázatának eredményeit

Idén már másodszor hirdetett rajz- és népi kézműves pályázatot általános iskolások számára a Gébárti Kézművesek Háza. Az eredményhirdetés vasárnap zajlott.

Első alkalommal tavaly írták ki az alkotói pályázatot, akkor a madár szerepelt témaként, idén pedig a magyar népművészet életfa motívumát ajánlották a gyerekek figyelmébe a szervezők. A pályázat révén azt szeretnék elérni, hogy minél több fiatal kötődjön a hagyományos magyar népi kultúrához és a kézműves technikákhoz.

A felhívás nyomán összesen nyolc iskolából 85 egyéni és 5 csoportos alkotás érkezett, így összesen 112 gyerek kapcsolódott be a munkába. A megyeszékhelyi iskolák (Ady, Béke-ligeti, Eötvös, Liszt, Zrínyi) mellett Egervárról, Bakról és Pacsáról is érkezett nevezés. A változatos kollekcióból, amelyben a rajzok mellett batikolt párna- és nemezkollekció, rézmunka, s még egy madarakkal teli valóságos fa is szerepelt, a hét végén kiállítás nyílt a Kézművesek Házában.

A pályamunkákat értékelő zsűri két korcsoportban külön hirdetett eredményt.

Az alsó tagozatosok mezőnyében különdíjat kapott Krupa Veronika, 3. helyezést ért el Proszenyák Dóra, második lett a Horváth Dorottya, Németh Nóra, Sebők Csenge, Udvari Klára, Vas Barbara, Vincze-Péteri Csenge alkotta csoport (batikolt párnákkal szerepelnek), az első helyen pedig Mátyás Dominik végzett.

Az általános iskolai felső tagozatos pályázók körében két csoport is harmadik díjat kapott. Az egervári iskolából Bekovics Eszter, Böle Jázmin, Frankovics Réka, Németh Luca és Szanyi Vanessza nemezpárnái, valamint a Liszt-iskolából Balassa Örs, Drávecz Bence, Gróf Benjamin, Káldi Lara, Nagy Véda, Szekér Luca Bíborka, Tarsoly Petra és Varga Zsófia „A világ rendje” című rajzkollekciója kapta az elismerést.

Ebben a kategóriában a második díjat is csoportnak ítélték oda, méghozzá az Ady-iskola 6. osztályának, amely textilre nyomtatott madarakkal népesített be egy fát. Az 1. díjat Kocsis Laura nemeztáskája és Honvisák Lilien rézmunkája kapta megosztva.

A felkészítő tanárok Borsos Andrea (több díjazottnál), Horváth Éva, Kaszás Bernadett és Némethné Balogh Ildikó voltak.

Az első helyezettek jutalma, hogy jövő nyáron vendégei lehetnek a gébárti Kézművesek Háza egyhetes gyerektáborának. A többi díjazott számára pedig december 15-én külön foglalkozást rendez a Kézművesek Háza, amin majd a népi mesterségek világában kalandozhatnak a gyerekek.