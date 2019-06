Horvát-magyar pünkösd Gébárton

A közös horvát-magyar dudahagyomány és a horvát nemzetiségi hímzés is élményt kínált hétfőn a Gébárti Kézművesek Házában megrendezett XII. horvát-magyar családi pünkösdi fesztiválon.

Mindezen túl kézműves játszóház, csipke, kosárfonó és kovácsolás mesterségbemutató, kiállítás, többféle színpadi produkció és a Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület jóvoltából pünkösdi térképes kincskereső játék színesítette a palettát.

A program kiemelkedő eleme a tavaly megjelent „Dil-dil duda” című CD bemutató koncertje volt a pécsi Misina Zenekar és a budapesti Tiszta Forrás Zenekar előadásában. A CD tartalma unikális, először gyűjtötték fel a Mura menti közös horvát-magyar duda dallamkincset – tájékoztatott Prokné Tirner Gyöngyi, a kézművesek háza szakmai vezetője. További érdekesség, hogy a térségben különleges dudát használtak, amelynek szárában három sípot is elhelyeztek. A hangzóanyaghoz társuló tanulmányt a fellépő zenekarok vezetői – Végh Andor és Szabó Zoltán népzenész – jegyzik.

A horvátok hímzéskultúrájába Kocsisné Koszorús Anikó népi iparművész avatta be az érdeklődőket. Kétszáz éves csáktornyai mintafeldolgozást mutatott be, aminek jellemzője az élénk színek használata s a fekete kontúr. Emellett molnári főkötőminta is megéledt varrótűje alatt.