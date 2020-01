Harminc éve indult a Hevesi-iskolagaléria, melyet több hasonló követett Nagykanizsán

Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Hevesi Sándor Általános Iskola galériája, mely 2020-ban is érdekes és izgalmas tárlatokat kínál a nyiladozó értelmű diákoknak és a kultúrabarát felnőtteknek.

Mint azt Lengyák Istvántól, a galériát szervező nyugalmazott pedagógustól megtudtuk: a Hevesi-iskola művészeti műhelye 1990 óta rendezi havonta cserélődő tárlatait azzal a nem titkolt céllal, hogy esztétikus, otthonos környezetet teremtsen, mellyel befolyásolhatja az iskolába lépők viselkedéskultúráját. Adjon a kiállításokkal színvonalas, gazdag élményalapot a gyerekek lelki, szellemi fejlődéséhez, keltse fel a tanulók és látogatók érdeklődését a művészetek, elsősorban a képzőművészet iránt. S végül, de nem utolsósorban: nyisson teret a nagykanizsai, a zalai, a hazai és a határon túli magyar alkotók, valamint más nemzetek művészeinek megismeréséhez.

– Mindezen túl az is fontos számunkra, hogy legalább évi két alkalommal bemutatkozási lehetőséget teremtsünk az intézmény diákjai és pedagógusai számára, hogy az iskolába belépő szülők, rokonok, látogatók képet kaphassanak az iskolában folyó esztétikai, művészeti nevelésről – fűzte hozzá Lengyák István. – E célok elérése érdekében a galéria az elmúlt 29 évben több mint 280 tárlatot rendezett. Ezeken a gyermekek mellett 237 művésznek önálló, 114 alkotónak és 19 művészeti közösségnek pedig csoportos bemutatkozási lehetőséget teremtett. A kiállítók között voltak hazánkban élő és határainkon túli (erdélyi, délvidéki, felvidéki, horvát, román, belorusz, osztrák, szerb, szlovén, német, bolgár, angol, amerikai és japán) festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek, népművészek és fotóművészek.

Az idei első tárlat január elején nyílt meg és a hónap utolsó napjáig látható, ezen Pászti Péter kalligráfus (a betűk művésze) mutatkozik be különleges alkotásaival. Február hatodikától „Áll a bál” címmel az iskola diákjainak farsangi dekorációi díszítik a galériát. Ez nem kiállítás, hanem a farsangi bálok tánctermét idéző hangulatteremtés a legmókásabb ötletek alapján. A hónap végén, február 27-én nyílik meg lapunk nyugalmazott főszerkesztője, Győrffy István Zalai tájakon című fotótárlata. A Zalai tájakon egy hároméves munka eredményeként létrejött könyv címe, amelyben 116 csodálatos zalai falu értékeit mutatja be a szerző több, mint 700 fényképpel illusztrálva. Ezekből a fotókból válogatták össze a reprezentatív kiállítást, melyen az érdeklődők az említett kiadványt is megismerhetik, s a helyszínen megvásárolhatják.

Március közepétől Krokker Krisztina ikonfestő húsvétra hangoló kiállításában gyönyörködhet a közönség. Krisztina egy francia hegyvidéki kis falu, Aubazine bizánci kolostorában kötelezte el magát az ikonfestészet mellett. Április 16-án Zafír Mari autodidakta festő mutatkozik be alkotásaival, majd a tanévet hagyományosan az iskola diákjainak alkotásaiból válogatott kiállítás zárja. Az új tanévet szeptember 3-án Ambrus Edit régészeti rajzoló és üvegfestő Tetten ért múlt című kiállítása nyitja. A művész gyantaalapú festékekkel dolgozik üveglapokra, motívumait a régészeti leletek anyagából, népmesékből, mondákból meríti. Október 1. és 22. között lesz látható a 30 éves iskolagaléria születésnapi kiállítása Szállnak az évek címmel. A Hevesi Sándor Általános Iskola havonta rendezett tárlatai, kiállításai nagy népszerűségre tettek szert az intézménybe járó diákok, szüleik, ismerőseik, a város művészetet kedvelő közönsége és a kiállító művészek körében is. Az iskolát olyan helynek tekintik, ahol a gyerekek fejlődése érdekében sikeresen alkalmazzák a művészeti nevelést.

– A galéria megszületésében jelentős szerepe volt Farkas Zoltánnak, az iskola akkori igazgatójának – magyarázta Lengyák István. – A kiállítások szervezésében, megrendezésében pedig Árváné Szabó Judit tanítónak, Farkas György Patrícia rajztanárnak és Szántó Lászlónak, az intézmény mindenben segítő technikai alkalmazottjának. Az azóta Nagykanizsa más oktatási intézményeiben is meghonosodott iskolagalériák működése ékes bizonyítéka annak, hogy a Hevesi Sándor Általános Iskola 30 éve indított elképzelése a művészeti nevelés egyik speciális megoldásáról nem volt hiába való.

November 5-én a Muramenti foltboszorkák mutatkoznak be, a variációk kimeríthetetlen tárát magába szívó foltvarrással színes játékokat, faliszőnyegeket, takarókat, táskákat készítő társaságnak várhatóan a Hevesi-iskolában is nagy sikere lesz. November 26-án pedig hagyományosan az „Advent a népművészetben” című kiállítás zárja az évet a galériában. Az iskolába akkor Ház Attila bárdudvarnoki keramikus, a Popellár Jenő alapította Kiskanizsai Fafaragók, Rózsa Ibolya kaposvári csuhé-, szalma- és gyékényfonó, Szilágyiné Cserni Gabriella nagykanizsai mézesbábkészítő és a remények szerint Zaic Boglárka, az őrségi faragott gyertyák készítője hozzák el alkotásaikat.

A tárlatok megnyitói zenés irodalmi műsorok, melyeket mindig az első kiállítási napon rendeznek, a diákok számára 14.30-kor, az érdeklődő felnőtt közönségnek pedig 18 órakor. A műsorokban leggyakrabban a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és hallgatói, a Hevesi Sándor Versmondó Kör és a Honvéd Kaszinó Városi Színpadának tagjai, valamint a Hevesi-iskola pedagógusai és diákjai szerepelnek. Az alkotókat neves szakemberek mutatják be a közönségnek.