Emlékezzünk régiekről: Hegedűs Gitta folytatta történeteit

Mezőberény után Zalaegerszegen, a MimikArt Galériában is bemutatták Hegedűs Gitta legújabb könyvét. Az Emlékezzünk régiekről című kiadványban a Kemény, a Hegedűs és a Velkey család mindennapjain keresztül ismerhetjük meg a Békés megyei város korabeli történelmét.

Izgalmas lehet őseinket kutatni, levéltárakban vagy online felületen bogarászni rég elfeledett elődeink nyomait. Modern világunkban egyre jobban kopik a családi emlékezet, nem ülünk a kandalló vagy a falusi tűzhely mellett nagy- és dédszüleink meg­szépült történetfoszlányait hallgatva. Marad a tudományos vagy hobbiszintű igyekezet, hogy megleljük gyökereinket.

Velkey Péter, a megyeszékhely polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetője néhány éve maga sem gondolta, hogy ez lesz egyik kedvtelése. Irigykedünk a családfa képzeletbeli rajzát nézve, ugyanis 2020 októberéig 106 dédunoka és 54 ükunoka látta meg a napvilágot az 1800-as évek elejétől. A rokon írásának is köszönhetően jutott eddig a szálak felgöngyölítésében: Hegedűs Gitta Levelek Imréhez című könyvének szerkesztése motiválta ezt a munkát.

– Két évtizede lapultak az asztalfiókban azok a naplójegyzetek, amiket Hegedűs Gitta, a mezőberényi tanítónő egyik unokaöccsének, a fronton harcoló Velkey Imrének, édesapámnak írt. 1944. október 6-án kezdte a feljegyzést, s objektív szemmel tudósította az akkori történelmet egészen 1946. május elsejéig. Ebből tudhatjuk meg, mi történt az oroszok bevonulásával Mezőberényben. A kockás füzetbe írt lapokat sohasem küldte el. Úgy gondoltam, közkinccsé kell tenni, így tavaly a Pannon Tükör könyvek sorozatban Zalaegerszeg város és Balaicz Zoltán polgármester személyes támogatásával, Végh Miklós grafikáival, a Gura Nyomda segítségével jelenhetett meg. Azóta rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. A tavalyi mezőberényi bemutatóra eljött a könyvben szereplő elhurcolt sváb Schnei­der Marika ma is élő lánya. Ugyanis édesanyját, az akkor fiatal sváb lányt a tót vőlegénye gyorsan elvette feleségül, hogy őt is elvigyék vele az oroszok, nem engedte egyedül a Gulagra. Később a malenkij robotról egy kint született kétéves kislánnyal tértek haza. Őt Kisari Miklósnénak hívják, aki ennek a kötetnek a hatására ugyancsak írt egy könyvet Megkésett levelek Hegedűs Gittának címmel. Ebben egyrészt feldolgozta a kinti élményeket, másrészt válaszolt az írónőnek, s ennek során más szemüveggel is bemutatja a nemzetiségeket. Elolvastam a kiadványt, amiből megtudtam, hogy ő egy világlátott hölgy. Diplomata férjével sok évet töltött Algírban, illetve Párizsban.

– Hegedűs Gittáról annyit tudunk, hogy 1893 és 1986 között élt. A mezőberényi tanítónő elbeszéléseket és színdarabokat írt. 1942-ben Osztogatók címmel jelent meg regénye, ez volt az egyetlen életében kiadott mű. Irodalmi karrierjét feladta, ám a megmaradt kéziratoknak hála többet megtudtunk erről az időről. A második könyv miről szól?

– A Békés megyei „tudós”, Kemény Pál evangélikus tanító, az én generációmnak az ükapja, Petőfi Sándor és Orlai Petrich Soma festő jó barátja volt. Amikor olvastam a kéziratot, egyre az motoszkált bennem, hogy meg kell keresni az eredetit, amit Kemény Pál írt. Aztán kiderült, hogy ez nem létezik, ugyanis Gitta néni az ő bőrébe bújva, száz évvel később írta meg a „visszaemlékezést”. Ez tényleg irodalmi bravúr, kalandregény valóságos szereplőkkel, eseményekkel. A naplóban egy család történetét dolgozza fel. Persze ennél jóval tovább mutat, hiszen Békés megye és Mezőberény másfél száz éves történelme köszön vissza a lapokról. A Kemény és Hegedűs famíliához ebben az időben kapcsolódik a Velkey család.

– Hogyan került a kezébe a forrás?

– Az egyik nagybátyám felesége adta nekem, mikor látta, hogy könyv születik az elsőből. Úgy gondolta, ennek is hasznát venném. A mostaninak a szerkesztése jóval izgalmasabb, nehezebb volt. A Levelek Imréhez című könyv kéziratát legépeltem, stilisztikailag átnéztem, megszerkesztettem, mellékleteket kerestem hozzá. A mostanit a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület adta ki Henger Péter segítségével, a Pannon Írók Társasága és magánszemélyek támogatásával, ugyancsak Végh Miklós grafikáival és a Gura Nyomda közreműködésével. Itt már több dokumentumnak néztem utána. Számomra nagyon izgalmas volt, amikor Henger Péter helytörténész kiigazított egy-két kevésbé lényeges apróságot. Ez is azt mutatja, hogy Gitta néni nagyon alapos, ám színes fantáziával megáldott tanítónő volt. Nem tudjuk, hogy ennek a kéziratnak milyen sorsot szánt, talán csak a szűkebb család szórakoztatására írta. Szerkesztőként a könyvet korabeli fotókkal és mellékletekkel egészítettem ki. Például nagyapám, Velkey János verseivel. Ő tulajdonképpen a könyv főszereplője feleségével, Hegedűs Máriával, aki Hegedűs Gitta nővére. Az oroszok elől menekülve Németországban élt, ott halt meg 1946-ban.

– Születnek még Hegedűs Gitta-könyvek? Van még rejtett kézirat?

– Az írónő többször megemlíti a levelekben például, hogy dolgozik A Csipkerózsa álma című regényén, amit egyszer Babits Mihály Gólyakalifájának hasonlósága miatt teljesen újraírt. Nem titok, ezt jövőre szeretnénk kiadni, így ez a kisregény is felébredhet Csipkerózsa-álmából. Hegedűs Gitta írja valahol: azon „mérgelődik”, hogy pont akkor jelent meg Harsányi Gréte Dr. Hamupipőke című regénye, mert szintén egy meséből vett nevet használ a címében, mint ő. Érdekesség, hogy ebből 1943-ban film is készült többek között Gobbi Hilda, Kiss Manyi, Muráti Lili, Simor Erzsi és Vaszary Piri szereplésével, Fényes Szabolcs zenéjével. A jövőre tervezett könyvben Csipkerózsa álma mellett novellák, verskritikák és naplótöredékek kapnak helyet. Hozzáteszem, több novella után még kutatok, amelyet dokumentáltan megírt, de még nem akadtam a nyomára. A kéziratok egyelőre elfogy­tak, úgy gondolom, hogy ezzel a három különálló, ám mégis egybetartozó kötettel lesz egésszé irodalmi munkásságának publikálása.