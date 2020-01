Dixie-ünnep örökzöld slágerekkel Hévízen

Fantasztikus hangulatú újévköszöntő koncertet adott a Happy Dixieland Band a városháza dísztermében.

Telt ház – hazai és külföldi vendégek – előtt Hévíz város immár kilencéves zenekara a dixie-muzsikán kívül charlestont, boogie-woogie-t, hazai és nemzetközi örökzöld dallamokat, régi filmslágereket játszott, amelyek sorában felcsendült például a Yes sir, a Hamvadó cigarettavég, a Maga rég nem lesz a világon és a Hello Dolly is.

– Sikeres volt a tavalyi esztendőnk, amely a változás éve volt – fogalmazott lapunknak Babos Lajos, a Happy Dixieland Band vezetője –, hiszen új tagokkal, két csodálatos hölggyel bővült a zenekarunk. Ők a zenei élmények mellett a vizuális hatást is fokozzák… Nagyon sok próba és számos fellépés van már közösen mögöttünk, így mostanra összecsiszolódtunk, érkezésükkel pedig színesebb lett a műsorpalettánk.

Babos Lajos arról is beszélt, hogy idén is több hazai és külföldi szereplést terveznek, hiszen szeretnék „minél szélesebb körben népszerűsíteni a dixieland műfajt, s emellett büszkén képviselni Hévízt”.

Ez az ünnepi hangverseny volt a csúcspontja az újévköszöntő hétnek a városban, amelyen esténként nívós, helyi és vendégzenekarok, előadók léptek fel a Festetics téren, a karácsonyfa közelében, ahol csütörtöktől vasárnapig napközben a Míves Portékák Vására várta a vendégeket kézműves élelmiszerekkel és dísztárgyakkal. Zenés rendezvényeknek a folytatásban sem lesz híján Hévíz: a jövő héten kezdődik a Jazzpéntek sorozat, amely májusig tart.