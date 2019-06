Brightburn kritika: Ez a Superman nem segít

Manapság a csapból is szuperhősfilmek folynak, virágkorát éli a zsáner, még ha sokan nem is preferálják a kosztümös igazságosztókat.

A Brightburn alaptézise csavar egyet a koncepción, és arra helyezi a hangsúlyt, mi történik, ha egy ilyen emberfeletti képességekkel bíró egyén nem segíteni akar, hanem ártani.

Tori (Elizabeth Banks) és Kyle (David Denman) régóta szeretne gyereket, de nem sikerült nekik, így amikor a házuk mellé becsapódó meteorból kihalásznak egy kisbabát, isteni ajándékként tekintenek rá. A szépen cseperedő Brandont (Jackson A. Dunn) saját fiukként nevelik, a srác pedig lassan felfedezi, hogy különleges dolgokra képes.

Első olvasatra akár egy új Superman film szinopszisa is lehetne a Brightburné, ami nem is áll messze a valóságtól. Ugyanúgy megkapjuk az „űrhajón” érkező idegen faj leszármazottját, az egyszerű vidéki szülőket és környezetet, s a képességek is nagyban hasonlítanak. Brandon sebezhetetlen, képes repülni, a szeme lézert lő, ereje emberfeletti. David Yarovesky műve sokféleképp elsülhetne. A leghatásosabb egy mély karakterdráma volna, ami végigkíséri Brandon útját a romlás felé, illetve bemutatja, miért ezt az utat választotta az emberek segítése helyett. Yarovesky azonban nem akart lélekbúvárkodni és válaszokat adni az ok-okozati összefüggésekre. Helyette készített egy szuperhősös horrort, a lehető legegyszerűbb módon.

A Brightburn első harmada felépíti a konfliktust, de azt is csak üggyel-bajjal. Tori szerető anyaként mindent megtesz a fogadott gyermekéért, óvja és odaadóan gondozza. Brandon kiváló tanuló, s noha osztálytársai olykor cikizik, semmi olyan nem történik, ami indokolná a mentális összeomlást. Ehhez képest a fiú egyik napról a másikra felfedezi erejét, és vissza is él vele. S nem gyerekcsínyről beszélünk, hanem brutális cselekedetekről. A tetteket meg lehet magyarázni azzal, hogy megrészegíti a hatalom, és 12 éves fejjel nem tudja kezelni ezt a fajta erőt, így magasabb rendű létformaként tekint magára. Igen ám, de aki egészen eddig szerető családban nevelkedett, nem kellett nélkülöznie és a legnagyobb problémája az volt, hogy nem indult be a fűnyíró, ne váljon percek alatt pszichopata gyilkossá. Yarovesky igyekszik misztikussá tenni az összképet és egyfajta megszállottsággal palástolni a hirtelen jött pálfordulást, de ez magyarázatnak kevés. A cselekmény kapkod, a motiváció röhejes, Brandon kénye-kedve szerint intézi el azokat, akik akár egy rossz szót is szólnak hozzá, a dráma sekélyes, így nem marad más, mint a kommersz horror. Ezen a fronton kétségtelenül korrekt a film. Ha képesek vagyunk elfogadni a felszínességet, egészen hatásos rémálmot zúdít ránk a Brightburn. A koncepcióban rejlő érdekességeket sikerült kihasználni, helyenként meglepően véres jeleneteket látunk. A zárás slusszpoénja globálisabbá teszi kiindulópontot, ami előrevetít egy esetleges folytatást. Korántsem biztos, hogy ez megvalósul, és ilyen színvonalon lehet, hogy erőltetni sem kéne, mégis kár lenne temetni, mert az ötlet nem rossz.

A Brightburn lehetett volna ennél jóval több, ha akart volna szólni valamiről, így megmaradt egy érdekes, olykor brutális, de butácska horrornak. Rengeteg hibája van, de a maga nemében szórakoztató darab, még ha felejthető is. Azt azért a javára kell írni, hogy nem mindennap láthatjuk, ahogy Superman szabadjára engedi a dühét.