A Nagykanizsán tanult Kovács S. József a Nemzeti Színház társulatának tagja lett

Budapest Nagyon rövid idő alatt jutott el a nagykanizsai piarista iskola drámatagozatától a Nemzeti Színházig a tehetséges fiatal színész, Kovács S. József, aki a közelmúltban debütált a Nemzeti színpadán.

Kovács S. Józsefről és karrierjének eddigi állomásairól, illetve sikereiről már több alkalommal írtunk. Ezek felidézéseként most legyen elég annyi: a fiatal tehetség 2008-ban szüleivel Erdélyből települt át Magyarországra, négy évvel később érettségizett a Nagykanizsai Piarista Iskola drámatagozatos osztályában.

Érettségi után elvégzett egy OKJ-s színészképzést Budapesten, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolában, majd a Kaposvári Egyetem Színházi Intézetében folytatta tovább tanulmányait, Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész osztályának növendékeként. Már itt kitűnt tehetségével a többiek közül, ugyanis a Szürke senkik című első világháborús filmben nyújtott alakításával a legjobb férfi főszereplő címet érdemelte ki.

Ezt követően kapott szerepeket Szász Attila filmjeiben, illetve Zsigmond Dezső filmjében, A sátán fattyában, játszott az RTL Klub A tanár című sorozatában is, tehát úgy tűnik, hogy beindul a filmes karrier is. Szerepelhetett a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila által rendezett Bánk-misszióban, amely a Bánk bán egyórás tantermi előadása.

Az idei évadtól pedig a Nemzeti társulatának teljes jogú tagja – nemrég debütált a Tizenhárom almafa című darabban. Az előadás Trianont több szempontból igyekszik megvilágítani, felölelve az első világháborútól napjainkig tartó időszakot. Alapját Wass Albert Tizenhárom almafa című kisregénye adja, amely a túlélés eszméjét a székelység belülről fakadó humorára építi. A darab azt mutatja be, hogyan tud és akar állhatatosan, harcosan tovább élni egy kis nép az új „nagy világrendben”.

Kovács S. József olyan nagy nevekkel állhat egy színpadon, mint Szarvas József, Bodrogi Gyula, Rátóti Zoltán, Nagy Mari, vagy Rubold Ödön.

– Szerencsés voltam, úgy kerültem a Nemzetibe, hogy az osztályunknak két és fél éven át ott volt a gyakorlati képzőhelye – hallottuk Kovács S. Józseftől. – A képzésünk első évében a székesfehérvári Vörösmarty, az utolsó évben pedig a Pesti Magyar Színházban voltunk kihelyezett gyakorlaton, de én mindig is visszavágytam a Nemzetibe, megszerettem a színházat, a társulatot, ezért kapcsolatba léptem Vidnyánszky Attilával, aki örömmel fogadta, hogy a teátrumban szeretném folytatni a pályafutásomat. Ez egyfajta értékválasztás is részemről, a színházban tapasztalt emberség, pozitív és inspiratív légkör nagyon vonzó számomra.

A fiatal színész ettől az évadtól kezdődően a társulat teljes jogú tagja, és egy katonát alakít a Tizenhárom almafa című háromórás darabban.

– Mélyen megérintett a mű, talán mert én is a Trianonban meghúzott határ túlsó oldalán, Romániában születtem – szögezte le Kovács S. József. – Annak idején mi azért települtünk át, mert a magyar falu, ahol éltünk, Szapáryfalva erőteljesen románosodott, és a Tizenhárom almafában elhangzó történeteket, gondolatokat én a saját bőrömön tapasztalhattam meg. Ez nagyon jó kis falu volt, a gyermekkoromat magyar többségi társadalomban tölthettem el. De tíz év alatt megfordult a trend, ma már a románok vannak többen. Ambivalens helyzetet eredményezett ez: egyszer édesapám jó hangulatban együtt pálinkázott a románokkal, máskor meg a magyar és román településtábla magyar feliratú részét fekete festékkel mázolták össze. Tehát gyakorlatilag kiszámíthatatlanná vált a román–magyar viszony, egy idő után már nem éreztük ott biztonságban magunkat. A szüleink pedig biztonságot akartak nekünk, gyerekeknek (öten vagyunk testvérek), és nem szerették volna, hogy mi is elrománosodjunk, ezért meghozták azt a nehéz, de egyedüli racionális döntést. Gyermekésszel fájt, hogy ott kellett hagynom a barátaimat, de visszatekintve úgy vélem, hálás lehetek a szüleimnek. Akkor csak egy ígéretet kaptam, hogy jobb lesz – s ezt be is váltották…

A művész lapunknak elmondta: a Tizenhárom almafában egy volt katona, Táncos Csuda Mózes emlékszik vissza a háborúra, a trianoni határhúzásra, és a darab révén abba is bepillantást nyerhetünk, mennyire méltatlan huzavona alakul ki közte és román szomszédja között. A falut ugyanis, ahol élnek, kettévágja az új határ.

– Nem mondanám, hogy az előadások fájó, vagy negatív érzelmeket keltenének bennem, inkább nosztalgiát ébresztenek egy mára elveszett, szép világ, a boldog gyermekkorom iránt – jelezte kérdésünkre Kovács S. József. – Ezért én inkább hálás vagyok az előadásnak.

A fiatal művész azt is elmondta: úgy érzi, sikerült jól beilleszkednie a társulatba, amely tárt karokkal fogadta, hiszen a kollégák már ismerték a gyakorlati képzés két és fél évéből. Most ő, illetve egykori osztálytársa, Szász Juliska a csapat legfiatalabb tagjai.

– Szerepálmaim nincsenek, mindent szívesen eljátszom a tehetségem szerint – jelentette ki. – Hálás vagyok Vidnyánszky Attila igazgatónak azért, mert bizalmat szavazott nekem és ezt igyekszem a magam módján megköszönni. Természetesen él bennem a remény, hogy majd évről évre komolyabb, mélyebb szerepeket kapok.