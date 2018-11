A baki faluházban tartották a Héttorony Fesztivál zalai rendezvényét

Hétfőn este a Makovecz Imre által tervezett, nemrégiben felújított faluház adott otthont az építész szellemi örökségét ápoló Héttorony Fesztivál zalai rendezvényének.

A vándorló Kárpát-medencei fesztivál most először költözött e falak közé, korábban Zalaegerszeg volt a helyszín. Csernyus Lőrinc építész megnyitójában kitért rá, azért választották a baki faluházat, mert ez a Makovecz-épület újulhatott meg elsőként abból az állami forrásból, amit a Kossuth-díjas építész, a honi organikus építészet atyja életművének gondozására szántak. Jövőre a tervek szerint a zalaszentlászlói faluház felújítása is megtörténik ugyanezen keretből, és oda is el szeretnék majd vinni a fesztivált.

Az est hívószava a visszatanulás volt, vagyis az elveszett paraszti tudás, néprajzi érték újbóli birtokba vétele. Ennek jegyében beszélgetett – Molnár Károly polgármester köszöntője után – Szarvas József színművész és Kovács Gyula pórszombati gyümölcsész a Tündérkert mozgalomról, az őshonos gyümölcsfákról, s a színművész Viszákon végzett értékmentő törekvéseiről. Felvezetésként filmet vetítettek Hetésről, az első önálló és egységes néprajzi tájról, ami az idők során az enyészeté lett.

A folytatásban a Berecz család adott nagy sikerű koncertet, Berecz András ének- és mesemondó ez alkalommal fiá­val, Berecz István táncossal lépett fel. A talpalávalót a Mihó Attila és barátai formáció húzta.