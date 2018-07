Zenei tehetségkutató versenyt rendeznek Letenyén

Az elmúlt két évhez hasonlóan ezúttal is a dél-zalai város lesz a házigazdája az Öröm a zene elnevezésű tehetségkutató program zalai rendezvényének.

Minderről Dömők József, a társrendező Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója tájékoztatta lapunkat. Elmondta, az Öröm a zene a Kárpát-medence legnagyobb élőzenés, hangszeres tehetségkutató rendezvénysorozata, amelynek koordinátora és szervezője a Hangszeresek Országos Szövetsége. A versenysorozat keretében a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Programjának segítségével minden megyében, illetve határon túli területeken is rendeznek önálló tehetségkutatókat, melynek helyi nyertesei továbbjutnak az Öröm a zene országos döntőjébe. Az országos döntő győztese egymillió forint értékű hangszer- és hangtechnikaieszköz- utalványt nyer, illetve a legjobbak automatikusan bekerülnek a Hangfoglaló program által támogatott előadók közé is. A tavalyi letenyei verseny győztese, a The Bluebay Foxes ez utóbbi lehetőség révén kétmillió forintos támogatáshoz jutott.

A zalai fordulót augusztus 17-én tartják Letenyén, a versenyre július 31-ig jelentkezhetnek az érdeklődők a művelődési ház honlapjáról letölthető nevezési lapon. A nevezéshez demófelvételeket is kell mellékelni.

Dömők József kiemelte: olyan előadók, szólisták vagy zenekarok jelentkezését várják, akik saját szerzeményeiket adják elő, s még nem rendelkeznek kiadók által kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval. Stílusirányzatot nem szabtak meg, egyedüli feltétel, hogy a produkció hangszeres legyen, hiszen a műsort élőben, szakmai zsűri előtt kell bemutatniuk a jelentkezőknek.