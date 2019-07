Zártkerti utakat újíttatnának fel Zalalövőn

Pályázatok benyújtásáról döntött soron kívüli testületi ülésén a kisváros önkormányzata. Infrastrukturális beruházást, valamint a rászoruló lakosság szociális körülményeinek javítását egyaránt tervezi a képviselő-testület.

A Csütörtök- vagy más néven Patakai-hegyre vezető zártkerti út felújítására tízmillió forintot igényelnek, s ezzel párhuzamosan arról is döntöttek, hogy az érintett területen – egy önkormányzati tulajdonú telken – őshonos gyümölcsfákból tündérkertet alakítanak ki. A testület emellett szociális tűzifa vásárlására is pályázni kíván. A folyamatosan növekvő igények miatt ez évben 194 köbméter beszerzésének támogatására nyújtanak be igényt. Sikeres pályázat esetén a városnak közel egymillió forinttal kell hozzájárulnia a projekthez, ugyanis a kiszállítás költségének vállalása mellett köbméterenként 1000 forint + áfa összegű önrészt kell biztosítania a beszerzéshez.

Az ülésen más fejlesztések is szóba kerültek. Hosszas előkészítés után új utasvárók kerültek a budafai településrészre, s kátyúzások, járdafalújítások is zajlanak a városban.