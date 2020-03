Vitorlázás a Balatonon a kijárási korlátozás alatt

Lehet vitorlázni a kijárási korlátozás ideje alatt? Vízre tehetjük a hajókat? Vonulhatunk önkéntes karanténba a hajónkon?

A kérdésekre a Vitorlázás magazin állandó jogi szakértője, dr. Csicsely Tamás segítségével keresett válaszokat.

A közösségi médiában a kijárási tilalom miatt több helyen is felmerült a téma: Vajon mindez mit jelent az új szabálya a vitorlázókra nézve? Sokak szerint a hajósok szinte kivételt képeznek, rájuk nem is nagyon vonatkoznak a bevezetett szabályok, míg mások szerint már az is helytelen, ha valaki egyáltalán azt fontolgatja, hogy lemenjen a hajójához. A véleménykülönbségek érthetők, hiszen valóban rengeteg olyan kérdés merül fel ezügyben, amelyekre nem is olyan egyszerű a válasz, mivel a rendelet szövege és a jogszabályalkotók szándéka a vitorlázók szempontjából nem minden esetben fedi egymást.

Vitorlázhatunk a Balatonon a kijárási korlátozás bevezetése utáni helyzetben?



– Igen, de vannak korlátozások. A kormány által március 28-tól életbe léptett korlátozás értelmében egyéni szabadidős sporttevékenység csak „külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.”

A Balaton partja kétségkívül zöldterületnek számít, és véleményünk szerint a vízterület is ehhez hasonló. A vitorlázás pedig szabadidős sporttevékenység, – tehát vitorlázni lehet, csak közösen versenyezni nem. A hajón csak szűk (egy háztartásban élő) családi körben lehetünk. Másokkal csak úgy, hogy maximum annyian lehetünk a hajón, hogy az előírt másfél méteres biztonsági távolság betartható legyen. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos hajó kokpitjában csak nagyjából ketten tartózkodhatnak egyszerre! A rendelet felülírja a hajólevélben szereplő szállítókapacitást, nem védekezhetünk azzal, hogy hány személyre van vizsgáztatva a hajó, ha nem tartható be a fedélzeten a szükséges távolság az egyes személyek között!

– Lemehetünk mondjuk Budapestről Balatonra a hajónkhoz?



– Ha szabadidős célú vitorlázásra megyünk, és a hajó már vízen van, akkor nem sértjük a rendeletet, ha elmegyünk a kikötőbe, és kimegyünk a vízre (természetesen az előző pontban vázoltak mellett). A rendelet ugyanis nem szabályozza, hogy az otthonunktól milyen messze folytathatjuk a szabadidős sporttevékenységet. De ha a hajó nincs még vízen, és a vízretételhez mások segítségét kéne igénybe vegyük, akkor már kérdéses, hogy erre lehetőségünk van-e. A kijárási korlátozás alóli felmentések között nem szerepel olyasmi, hogy „hajóvízretételi szándékú kimozdulás” vagy hasonló. A jogszabályalkotó szándéka nyilvánvalóan a lakosság mobilitásának és az egymás közötti kontaktusok számának korlátozása volt, az ilyen célú mozgás ezzel nincs összhangban.

– Ha mi nem is, de a kikötő vízre teheti a hajókat?



– Határozottan igen. Ezt semmi sem tiltja.

– Nyitva lehetnek a kikötők?



– Igen, de az éttermek, büfék nem. És a kikötőben tartózkodó bérlőknek be kell tartaniuk a másfél méteres kötelező távolságot, és csakis szabadidős sporttevékenység céljából tartózkodhatnak ott. A munkavégzési céllal kapcsolatos kivétel nem vonatkozik arra, hogy mi magunk szeretnénk munkákat végezni a hajónkon!

