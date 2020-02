Vidám farsangi programok Zalalövőn

Kézműves foglalkozás, jelmezes bemutató, táncház, valamint fánksütés is szerepelt a Salla Művelődési Központ farsangi programjában.

A szombati rendezvény kapcsán Lukács Andrea, az intézmény igazgatója elmondta: régi hagyomány a városban, hogy a jeles napokhoz, ünnepekhez igazodva szervezik meg közösségi programjaikat, így a farsangi időszakban értelemszerűen a vidám hangulat biztosítása, a jókedvű szórakoztatás volt a fő cél.

– A kézműves foglalkozással a gyermekeket próbáltuk megszólítani, akárcsak az időszakhoz kötődő jelmezbemutatóval – mondta az intézményvezető. – Utóbbit nem versenyjelleggel rendeztük meg, hiszen az volt a cél, hogy minden résztvevő jól érezze magát. A táncház is remek hangulatot teremt, ehhez most is a Gyéres zenekart hívtuk meg, a táncok tanításában pedig ismét a helyi Salla Néptáncegyüttes tagjai segítettek.

Fánksütéssel a művelődési központ közösségi programjaiban partnerként több alkalommal is részt vevő Zalalövői Tájház Egyesület tagjai kedveskedtek a betérőknek. A civil szervezet önkéntesei új receptet próbáltak ki, tejföllel kelesztették a tésztát, s miközben a táncház zajlott, több száz fánkot sütöttek ki.

– Liszt, tojás, tej, élesztő, só és cukor, ezek a fánk készítésének hozzávalói – magyarázta Takácsné Szabó Zsuzsanna. – Az élesztőt a tejben feloldott cukorral felfuttatjuk, hozzáöntjük a liszthez, majd belekeverjük a tojásokat és a tejfölt, és főzőkanállal simára keverjük, mint a galuskát. Nagyon fontos, hogy a tésztát nem dagasztjuk, hanem kelesztjük. Amikor elkészülünk, egy órára hűtőbe rakjuk, majd nyújtjuk és szaggatjuk. Körülbelül negyedórányi pihentetés után forró olajban kisütjük.

Takácsné Szabó Zsuzsanna a szalagos fánk titkáról elmondta: a fánk sütését fedő alatt kell elkezdeni. A lágy tészta magától feljön az olaj felszínére, így sül ki az egyik fele. Amikor megfordítjuk, akkor már nem tesszük rá a fedőt. Az a rész, amely egyik alkalommal sem érintkezett a forró olajjal, világos marad. A frissen és melegen igazán finom fánkot a rendezvényen tüske nélküli szederből főzött lekvárral kínálták.