Újszerű vezetési stílust szeretne – Esperessé választották Hella Ferencet

„Dinamikusabb, a mindennapi kihívásokra jobban reagáló egyházmegyéről vizionálok.” Ezt Hella Ferenc nagykanizsai református lelkipásztor, a Somogyi Református Egyházmegye újonnan megválasztott esperese mondta lapunknak adott interjújában.

Bartha Béla siófoki lelkész javasolta az esperesi tisztségre

Hella Ferenc elmondta: a reformátusoknál a tisztségek betöltése demokratikus módon, jelölések és választások révén zajlik. A lelkipásztort a Somogyi Református Egyházmegye gyülekezetei, egyházközségei és presbitériumai választották esperessé nemrég.

– A jelölő közgyűlésre szeptemberben került sor, Bartha Béla siófoki lelkész kollégám javasolt az esperesi tisztségre – idézte fel Hella Ferenc. – Rajtam kívül még egy jelölt indult a posztért, Fejér István nagybajomi lelkész kollégám, aki a szavazás során 27 igen szavazatot kapott, én pedig 44-et. Miután a választás eredménye jogerőssé vált, elkezdtem a csapatépítést, akiket eddig felkértem, mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam, örülnek annak, hogy mostantól együtt szolgálhatunk. Esperesi jelmondatomat – mely már eddig is sokszor erőt adott – Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt leveléből vettem: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” Ezzel azt szeretném üzenni valamennyi munkatársamnak: a küldetéstudat legyen meg mindannyiunkban, ha pedig véletlenül lankadunk – mert miért ne, hiszen emberek vagyunk –, akkor is tudjuk egymást biztatni, bátorítani. Az egyházmegyénk pontosan akkora, mint a Kaposvári Egyházmegye területe a katolikus testvéreknél. Strukturális és stratégiai változásokat szeretnék végrehajtani, valamint új vezetési stílust honosítanék meg az egyházmegyénkben. Vallom, amit Anselm Grün írt az „Életet fakasztó vezetés” című könyvében:

„A vezetés annak a művészete, hogy megtaláljuk a kulcsot, amely megnyitja munkatársaink kincsestárát és ráébreszti őket arra, hogy sok lehetőség és képesség rejlik bennük. A vezetés azt jelenti, hogy kedvet ébresztünk másokban saját képességeik kibontakoztatására és a közösség szolgálatára.” Fontos, hogy mindenki megtalálja a maga kis tálentumát, tehetségét és azt minél nagyobb mértékben kibontakoztathassa. Ebben a szemléletben szeretnék én is dolgozni és örülnék, ha a kollégáim is ezt a fajta gondolkodásmódot tartanák szem előtt. Nyilván nem akarom én most itt fenekestől felforgatni a világot, de lassan, fokozatosan, egymásra figyelve, ahogyan a lehetőségeink és a mozgásterünk engedi, dinamikusabb, a mindennapi kihívásokra jobban reagáló egyházmegyét alakítanék ki. Fontos az is, hogy megosszuk egymással a jó gyakorlatokat.

A gyülekezetek és a lelkészek pasztorálását szeretné

Az újdonsült esperes azt is elárulta: legfőbb feladatai közt tartja számon a gyülekezetek és a lelkészek pasztorálását. Az egyházmegyében 71 anyaegyházközség van és jó néhány leányegyházközség, szórvány, együtt a százat közelíti a számuk. A lelkipásztorok száma 45 fő, Hella Ferenc szeretné mindannyiukat személyesen is felkeresni annak érdekében, hogy pontosan felmérhesse az igényeket, adottságokat.

– Az erősségeink között említeném, hogy az egyházmegye északi részét a Balaton déli partja adja, de hasonlóan szép természeti környezettel bír Csokonyavisonta és térsége, Zalakaros, vagy a Zselic. Ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell valamilyen módon, gondolok itt például a gyermekek táboroztatására – jelezte a református esperes. – Sok tervem van, melyek megvalósítása minden bizonnyal több időt követel majd tőlem, de abban bízom, hogy eztán is támaszkodhatok közvetlen kollégámra, Bertók Dániel lelkipásztorra, aki eddig is sok mindenben a segítségemre volt. S bizton számíthatok az új egyházmegyei gondnokra, a marcali Szabó Istvánra is. Fontosnak tartom továbbá megemlíteni, hogy az eddigi főgondnokomat, dr. Nemes Pált, aki a nagykanizsai gyülekezetben mindenben mellettem állt, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokává választották. Ahogy én, úgy ő is 2021. január elsejével foglalja el hivatalát.