Újra teljes pompájában látható a neszelei I. világháborús kereszt

Az Ilosvai úton álló homokkő kereszt borzalmas állapotban volt. Kétmillió forintból újította fel az önkormányzat.

Az I. világháborús emlékművet még 1916-bana szerb harctéren elesettek emlékére állítottak fel – osztotta meg közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. Bejegyzésében kifejtette, hogy a városvezetés fontos feladatának tarja az I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételét, felújítását, helyreállítását, karbantartását, valamint a társadalmi emlékezet, a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítését.

A teljes felújításra szoruló keresztet a neszelei városrészből az Új köztemetőbe helyezték át. A munka során nemcsak a rossz állapotú kőelemek bontására, tisztítására, javítására, de a hiányzó elemeinek pótlására is sor került, majd végleges helyén vadonatúj betontalpazatot is kapott. A kőelemeket impregnálták és a vésett szöveget is festették.