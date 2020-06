Újra próbál a kanizsai Honvéd Kaszinó Városi Színpada

A járványveszély miatti 2 és fél hónapos kény­szerű szünet után csütör­tök este az Erzsébet téren tartotta meg első próbáját a Honvéd Kaszinó Városi Szín­padának társulata.

Az első találkozás szituációs és helyzetgyakorlatokkal indult, a mun­kát Szollár-Nikolics Zsanna csoportvezető, az egyesület elnöke és Pávlicz Erika alelnök, cso­portvezető-helyettes irányította.

– A gyerekek már nagyon szerették volna, hogy találkozzunk – mondta Pávlicz Erika. – Komoly dolgokkal nem is készültünk most, csak játszunk és beszélgetünk. Egyébként normál esetben minden héten pénteken találkozunk, és egy-egy alkalommal három órát töltünk együtt. A csapat közel 20 tagot számlál. A koronavírus miatt idén a hagyományos gálát nem tart­ják meg, viszont táborok lesznek: augusztusban a művészet­mixtábort rendezik meg és elvileg lesz hip-hop, va­lamint kortárstánc-tábor is. Szeptemberben szeretnék elkezdeni a felkészülést a karácsonyi előadásra, s reményeik szerint november 13-14-én lebonyolíthatják a Your Song énekversenyt is. Jövőre pedig műsorra tűzik a Valahol Európában című musicalt.